Türk Divası Leyla Gencer için anma konseri

BUGÜN NELER OLDU

ANKARA Devlet Opera ve Balesi, 14 Aralık 2019 saat 13.00'de yeniden Leyla Gencer Belgeseli ve Anma Konseri ile Opera Sahnesi'nde. Aylin Özuğur'un' piyano ile Esra Çetiner, Ezgi Karakaya ve Kamil Kaplan'a eşlik edeceği konserde, Leyla Gencer'in sanat yaşamı boyunca seslendirmiş olduğu ünlü operalardan aryaları seslendirilecek. İstanbul Kültür Sanat Vakfı tarafından çekilen, dünya operasına damga vuran ve sanatı ile ölümsüzleşen ünlü soprano Leyla Gencer'i yakından tanıma fırsatı bulacağınız belgeselin çekimleri Milano, Roma, Napoli ve İstanbul'da gerçekleşmiş. Halit Ergenç'in sesinden dinleyeceğiniz belgeselin yönetmeni Selçuk Metin, metin ve senaryo Zeynep Oral imzası taşıyor.