Bize gelince para yok

BUGÜN NELER OLDU

Suyun siyaseti olmaz diyen AK Parti Polatlı İlçe Başkanı Aysel Demir, "Şimdiye kadar tarihinde ASKİ borç almayan aynı zamanda kendi kurumlar içinde borç veren bir şirket iken neden 2020 yılında borçlanma ile hizmet yapmak yoluna girmiştir. ASKİ ağır borç yükü altına gelerek hizmetlerin aksamasına neden olmuştur. ASKİ'nin kaynakları doğru kullanılırsa yapılmayacak hiçbir iş yoktur su getirmek belediyelerin asli görevidir" dedi. Demir, "İsterse ASKİ'nin bütçesi içinde verilen 472 trilyonluk borçlanma yetkisini kullanarak çok rahat Polatlı'ya suyu getirebilir. Getirmek istemiyorsa bahane aramasınlar. 7 katrilyon 150 trilyon Ankara Büyükşehir Belediye bütçesi, 3 katrilyon 522 trilyon ASKİ'nin 2020 yılı bütçesi var. Bu bütçeler Cumhur İttifakı'nın oylarıyla kabul edilmiştir. ASKİ'nin bütçesi içinde verilen 472 trilyonluk borçlanma yetkisiyle Polatlı'nın su sorunu çözülebilir. Bu borçlanma yetkisini veren de Cumhur ittifakı meclis üyeleridir. Getirmek istemiyorsa bahane aramasınlar" diye konuştu.Demir, "Seçimden önce Ankaralılara en pahalı suyu kullanıyor diye miting meydanlarında konuşan Yavaş neden suya gelir gelmez yüzde 80 zam yapmak istedi. Bu zam Cumhur İttifakı'nın oyları ile komisyonda reddedilmiştir. Yavaş Çankaya ve Yenimahalle için hizmet yapacağı zaman borç istemezken neden Cumhur İttifakı'nın belediyelerine hizmet yapacağı zaman devamlı borç isteyip algı oluşturmaya çalışıyor. Borçlanma oylaması AK Parti ve MHP'nin oylarıyla reddedildi. Su ve temizlik gibi bazı önemli konular belediyelerin asli görevidir. Acaba Yüzükbaşı tesislerindeki arıtma tesisi bilinçli olarak mı çalıştırılmıyor" dedi."Polatlı, köstebek yuvası gibi bozuk yollara mahkûm edilmiştir" diyen Demir, "Büyükşehir Belediyemiz kendi hizmetleri için 8 aydır Polatlı'ya bir çivi çakmamış, şehir içi yollarımızın hali malum olduğu üzere çok bozuk olduğu için Polatlı halkı kış şartlarında köstebek yuvası gibi bozuk yollara mahkûm edilmiştir.Bütçe fazlası 382 trilyon fazla verdim diyen Ankara Büyükşehir Belediyesi keşke 8 aydır hizmetlerini tam olarak yerine getirseydi. Keşke Polatlı halkı bu kış şartlarında bozuk yollara mahkûm edilmeseydi. Köy yollarında adeta ulaşım durma noktasına gelmiş, çukurlardan dolayı araçların geçecek yeri kalmamıştır. Yaz aylarında bir kürek yama dahi yapılmamış şimdi atılan yamalar da yağmurdan ve kardan hemen sonra zaten bozulmuştur" ifadelerini kullandı.