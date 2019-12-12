Fuayeden başlayan Kurtuluş Mücadelesi

BUGÜN NELER OLDU

DT'nin yerli yazarları desteklemek amacıyla bu yıl 6'ncı kez düzenlenlediği, yurt genelindeki DT sahnelerinde sergilenen yerli oyunları Ankara'da seyircilerle bir araya getirdiği, Sivas DT tarafından sahneye konulan Samsun Kongresi'nden Sivas Kongresi'ne kadarki süreci anlatan "1919:Şafak", seyircileri daha fuayede oyunun içine katan kurgusuyla dikkati çekiyor. Dikenli teller, siperler, işgal güçlerine ait propaganda malzemeleri ve işgal bayraklarının olduğu fuaye alanında başlayan oyun, Kurtuluş Mücadelesi'nin ardından Türk bayraklarıyla donanmış, işgal simgeleri inmiş fuayede son buluyor. İrfan Şahinbaş Atölye Sahnesi'nde pazar gününe kadar izleyiciyle buluşacak oyuna gelenler, İstiklal madalyası başta olmak üzere döneme ait madalyalar, silahlar, mataralar ve çakılardan oluşan bir koleksiyonu da görme imkanı buluyor.