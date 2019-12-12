İşte bakan Kasapoğlu’nun en beğendiği fotoğraf

Bakan Kasapoğlu, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği "haber", "yaşam"
ve "spor"
kategorilerindeki fotoğraflar hakkında bilgi aldı.
FOTOYU ÇEKEN TÜRK GÖSTERİDE YARALANDI
KASAPOĞLU, spor kategorisinde Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı"
fotoğrafını seçti. Türk Milli Takımı, Fransa ile Euro 2020 elemelerinde Paris'te 1-1 berabere kalmış, 90 dakika sonunda Milliler, Türk seyircilerin bulunduğu bölüme giderek selama durmuştu. BU arada deklanşöre basarak bu anı ölümsüz kılan Türk gazeteci Mustafa Yalçın, Paris'teki emeklilik reformunu protesto gösterilerini yakından takip ederken, Fransız polisinin plastik bombası nedeniyle gözünden yaralanmıştı.
TV'DEN GÖSTERMEMİŞLERDİ
Paris'te Fransa ile berabere kalan EURO 2020 vizesi almaları sevincini kendilerini yalnız bırakmayan Türklerle kutladı. Seyircilerimiz karşısında asker selamı veren Millilerin coşkusunu maçın yayınlayan Fransız televizyon göstermemişti.