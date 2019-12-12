İşte bakan Kasapoğlu’nun en beğendiği fotoğraf

BUGÜN NELER OLDU

Bakan Kasapoğlu, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiğivekategorilerindeki fotoğraflar hakkında bilgi aldı.KASAPOĞLU, spor kategorisinde Mustafa Yalçın'ınfotoğrafını seçti. Türk Milli Takımı, Fransa ile Euro 2020 elemelerinde Paris'te 1-1 berabere kalmış, 90 dakika sonunda Milliler, Türk seyircilerin bulunduğu bölüme giderek selama durmuştu. BU arada deklanşöre basarak bu anı ölümsüz kılan Türk gazeteci Mustafa Yalçın, Paris'teki emeklilik reformunu protesto gösterilerini yakından takip ederken,Paris'te Fransa ile berabere kalan EURO 2020 vizesi almaları sevincini kendilerini yalnız bırakmayan Türklerle kutladı. Seyircilerimiz karşısında asker selamı veren Millilerin coşkusunu maçın yayınlayan Fransız televizyon göstermemişti.