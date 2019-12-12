Kaçak satılan şırınga çikolata Mert’i öldürdü

BUGÜN NELER OLDU

Keçiören'de bulunan Şehit Ahmet Kabukçu İlkokulu'nda eğitim gören Mert Yağız Köksal, teneffüste rahatsızlanarak yere yığıldı. Durumu fark eden görevliler, çocuğa müdahale etti. Çocuk, daha sonra okulun karşı tarafında bulunan sağlık merkezine götürdü. Mert Yağız Köksal, buradan ambulansla Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken yolda hayatını kaybetti. Mert'in cenazesi, daha sonra Adli Tıp Kurumu'na kaldırdı. Mert'in otopsisinde plastik çikolata kapağı çıktı.Minik Mert dün öğle namazına müteakip Karşıyaka Mezarlığı'nda gözyaşları içinde toprağa verildi. Öte yandan Mert'in sınıfında eğitim öğretime 2 gün ara verildi. Şükran-Faruk Köksal çiftinin iki çocuğundan büyük çocuğu Mert'in cenazesine Keçiören Belediye Başbakanı Turgut Altınok ve çok sayıda yakınları katıldı.Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, açıklama yaptı. Başsavcılık, "Mert Yağız Köksal'ın , (ilk bilgilere göre) sabah 8.30'da okul kantininden aldığı şırınga şeklindeki oyuncak sıvı çikolatayı yediği sırada nefes alamayarak fenalaşması üzerine yapılan tüm müdahalelere rağmen saat 9.10'da vefat ettiği, ölü muayene işleminin yapıldığı ve kesin ölüm sebebinin tespiti amacıyla adli tıp kurumuna sevk edildiği, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği hususu kamuoyuna saygıyla duyurulur"Okul yöneticisi, hizmetlinin yere yığılan öğrenciyi kaldırmaya çalışırken gördüğünü, yanlarına gittiğini anlatarak, "Ben çocuk düştü sandım. Hizmetli, 'hocam bu çocukta bir şey var, ayağa kaldıramıyorum' dedi. Baktım ağzından köpükler geliyor, dudaklarının morardığını gördüm. 'Boğazını tutuyor' dedi. Hemen sağlık ocağına götürdük, orada müdahale ettiler, ambulansla hastaneye giderken öldüğünü söylediler. Ben sara nöbeti geçirdiğini düşündüm" dedi. Öte yandan Milli Eğitim Bakanlığı öğrencinin ailesi ve okul çalışanları ile öğrencilerine psikolojik destek amacıyla psikolog ve rehber öğretmenlerden oluşan bir ekip görevlendirdi.MEB, Mert'in okuduğu ilköğretim okulunun yöneticilerini görevden uzaklaştırdı, kantin işletmesinin sözleşmesini feshetti. Bakanlıktan şu açıklama yapıldı: " Bakanlık Maarif Müfettişleri tarafından yapılan ilk incelemede, söz konusu kantin işletmesinin, ilgili mevzuat gereği okulda oluşturulan komisyon tarafından 15 Kasım tarihinde, Keçiören İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından ise son olarak 29 Kasım 2019'da denetlenmiş. Soruşturmanın salahiyeti açısından, sorumluluğu olabileceği düşünülen ilgili okul yöneticileri görevden uzaklaştırıldı, iddialara konu olan okul kantini işletmesinin sözleşmesi feshedildi. Söz konusu olayla ilgili soruşturma devam etmektedir."SOLUK borusuna kaçan yiyecek ve cisimlere anında müdahale edilmesi gerektiğini ifade eden çocuk cerrahisi uzmanı Prof. Dr. Serdar Arda, bu konuda özellikle öğretmenlerin ilk yardım eğitimi almalarının önemine değindi. Keçiören'de yaşanan acı olayın örnek teşkil ettiğini belirten Prof. Dr. Arda, okul kantinlerinde satılan sağlıksız gıdaların çocukların hayatını olumsuz etkilediğini söyledi. Minik Mert'in boğazına kaçan cisme anında müdahale edilseydi Mert'in yaşama şansı olduğunu ifade eden Prof. Dr. Arda, "Özellikle çocuklarda yaşanan soluk borusuna kaçan cisimler konusu çok hassas. Soluk borusu çok dar bir boru bir cisim kaçarsa anında iman tahtasına iki elle yumruk yapıp baskı uygulanıp (Heimlch manevrası) ile çıkarılır. Öğretmenler ilk yardım müdahalesini bilmiş olsalardı çocuğun yaşama şansı olurdu. Erken müdahale hayat kurtarıyor" dedi.VELİLERDEN Funda Öztürk, büyük bir ihmal olduğunu söyleyerek "Çocuğumla anasınıfında aynı sınıftalardı. Ben evladımı okula gönderemedim. Kantinde olmaması gereken bir ürün nasıl olur da bir çocuğun ölümüne sebep olur? Çocuk nefessiz kaldığını bile söyleyememiş. 5 dakika boyunca müdahale edilmemiş. Okula 50 adım uzakta sağlık Merkezi var orada bile müdahale olmamış. Denetim olsa böyle olmazdı idarenin ihmali var. Okullarda revir olmalı sağlık personeli koyulsun öğretmenler ilk yardım eğitimi alsın" diye konuştu.VELILERDEN Kadriye Nalbant, öğrencilerin bu olaydan çok kötü etkilendiğini söyleyerek, "Okullara sağlıkçı istiyoruz, denetim için illa çocuklarımız mı ölsün? Evlatlarımızın can güvenliği yok. O ürün yasaklı bir ürün olmasına rağmen satışta bu nasıl bir ihmal? Burası başkentin göbeği merkezi bir yerde sağlık ocağının karşısındaki okulda bir çocuk öldü yazıktır. Başka Mertler ölmesin" dedi. Öte yandan minik Mert'in ölümüne sebep olan çikolatanın satıldığı kantin dün hala satış yaptı.