Kayak sporcusu sürekli artıyor

Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Ali Oto, yeni sezon öncesi değerlendirmelerde bulundu. Oto, yeni sezon için tüm hazırlıkları tamamladıklarını belirterek, "Sezonun ilk yarışı olan Alp Disiplini Murat Dedeman FIS Kupası'nı, 17-20 Aralık tarihlerinde Erzurum'da gerçekleştireceğiz. Ocak ayında Kayseri, Sivas, Kars, Erzurum, Erzincan ve Bitlis illerinde farklı organizasyonlar yapacağız. Tüm kayak merkezlerimizde organizasyon düzenlemeye gayret ettik. Özellikle şubat ve mart ayları en yoğun dönemlerimiz. Şampiyonalara rekor katılımlar bekliyoruz. Çünkü lisanslı sporcu sayımız her geçen gün artmakta. Federasyon olarak tüm imkanlarımızı branşımıza katkı sağlamak için yapıyoruz"
ifadelerini kullandı.
YOL HARİTAMIZI ANKARA'DA BELİRLEDİK
Federasyonu kurumsal bir yapıya kavuşturma gayreti içerisinde olduklarının dile getiren Oto, şöyle devam etti: "Kayak Federasyonu olarak yeni bir sezona daha girmenin büyük mutluluğunu yaşıyoruz. Kayak ailesi olarak Türk sporuna hizmet etmek, gençlerimize spor yaptırarak onları kötü alışkanlıklardan uzak tutmak, branşımızı herkese sevdirmek ve tanıtmak bizlerin ilkesi haline gelmiştir. Yeni sezona daha iyi hazırlandığımızı söylemek istiyorum. Branşlarımızın teknik kurullarını Ankara'da toplayarak yol haritamızı net bir şekilde belirledik."
SORUNLARI ÇÖZÜYORUZ
"Tüm kayak merkezlerimize yerinde ulaşarak sorunları çözüme kavuşturduk"
diyen başkan Oto, "Branşlarımıza
yurt dışından ve yurt içinden deneyimli, kendini
ispatlamış antrenörler getirerek çalışmalarımıza
hız verdik. İhtiyaç sahibi kulüplerimize malzeme
yardımlarını yapmaya itinayla devam ediyoruz.
Yeni sezonda yapacağımız ulusal ve uluslararası
müsabakalarda öncelikle başarıyı hedefliyoruz"
şeklinde görüş belirtti.
Oto, göreve geldikleri günden itibaren büyük
bir titizlikle çalıştıklarını vurgulayarak, hedeflerinin
2022 Kış Olimpiyatları'na fazla sayıda
sporcuyla katılmak olduğunu ifade etti.
HEDEF 2022 PEKİN KIŞ OLİMPİYATLARI
Ulusal ve uluslararası milli takım kamplarında sporcuların hazırlıklarını yakından takip etttiklerini söyleyen Oto, "2022 yılında Pekin'de organize edilecek Kış Olimpiyatları'na çok fazla sayıda sporcuyla katılmak tek düşüncemiz. Bu noktada sporcularımız tüm hızıyla çalışmalarını sürdürüyor" dedi.