Kayak sporcusu sürekli artıyor

BUGÜN NELER OLDU

Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Ali Oto, yeni sezon öncesi değerlendirmelerde bulundu. Oto, yeni sezon için tüm hazırlıkları tamamladıklarını belirterek, "Sezonun ilk yarışı olan Alp Disiplini Murat Dedeman FIS Kupası'nı, 17-20 Aralık tarihlerinde Erzurum'da gerçekleştireceğiz. Ocak ayında Kayseri, Sivas, Kars, Erzurum, Erzincan ve Bitlis illerinde farklı organizasyonlar yapacağız. Tüm kayak merkezlerimizde organizasyon düzenlemeye gayret ettik.ifadelerini kullandı.Federasyonu kurumsal bir yapıya kavuşturma gayreti içerisinde olduklarının dile getiren Oto, şöyle devam etti: "Kayak Federasyonu olarak yeni bir sezona daha girmenin büyük mutluluğunu yaşıyoruz. Kayak ailesi olarak Türk sporuna hizmet etmek, gençlerimize spor yaptırarak onları kötü alışkanlıklardan uzak tutmak, branşımızı herkese sevdirmek ve tanıtmak bizlerin ilkesi haline gelmiştir.diyen başkan Oto, "Branşlarımızayurt dışından ve yurt içinden deneyimli, kendiniispatlamış antrenörler getirerek çalışmalarımızahız verdik. İhtiyaç sahibi kulüplerimize malzemeyardımlarını yapmaya itinayla devam ediyoruz.Yeni sezonda yapacağımız ulusal ve uluslararasımüsabakalarda öncelikle başarıyı hedefliyoruz"şeklinde görüş belirtti.Oto, göreve geldikleri günden itibaren büyükbir titizlikle çalıştıklarını vurgulayarak, hedeflerinin2022 Kış Olimpiyatları'na fazla sayıdasporcuyla katılmak olduğunu ifade etti.Ulusal ve uluslararası milli takım kamplarında sporcuların hazırlıklarını yakından takip etttiklerini söyleyen Oto, "2022 yılında Pekin'de organize edilecek Kış Olimpiyatları'na çok fazla sayıda sporcuyla katılmak tek düşüncemiz. Bu noktada sporcularımız tüm hızıyla çalışmalarını sürdürüyor" dedi.