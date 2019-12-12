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Kayak sporcusu sürekli artıyor

Kayakta sezon ’da düzenlenecek FIS Kupası ile start alacak. Başkan Oto, “Gençlerimize spor yaptırarak onları kötü alışkanlıklardan uzak tutmak, branşımızı herkese sevdirmek bizlerin ilkesidir” diye konuştu

Giriş Tarihi: 12.12.2019
Kayak sporcusu sürekli artıyor
Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Ali Oto, yeni sezon öncesi değerlendirmelerde bulundu. Oto, yeni sezon için tüm hazırlıkları tamamladıklarını belirterek, "Sezonun ilk yarışı olan Alp Disiplini Murat Dedeman FIS Kupası'nı, 17-20 Aralık tarihlerinde Erzurum'da gerçekleştireceğiz. Ocak ayında Kayseri, Sivas, Kars, Erzurum, Erzincan ve Bitlis illerinde farklı organizasyonlar yapacağız. Tüm kayak merkezlerimizde organizasyon düzenlemeye gayret ettik. Özellikle şubat ve mart ayları en yoğun dönemlerimiz. Şampiyonalara rekor katılımlar bekliyoruz. Çünkü lisanslı sporcu sayımız her geçen gün artmakta. Federasyon olarak tüm imkanlarımızı branşımıza katkı sağlamak için yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

YOL HARİTAMIZI ANKARA'DA BELİRLEDİK
Federasyonu kurumsal bir yapıya kavuşturma gayreti içerisinde olduklarının dile getiren Oto, şöyle devam etti: "Kayak Federasyonu olarak yeni bir sezona daha girmenin büyük mutluluğunu yaşıyoruz. Kayak ailesi olarak Türk sporuna hizmet etmek, gençlerimize spor yaptırarak onları kötü alışkanlıklardan uzak tutmak, branşımızı herkese sevdirmek ve tanıtmak bizlerin ilkesi haline gelmiştir. Yeni sezona daha iyi hazırlandığımızı söylemek istiyorum. Branşlarımızın teknik kurullarını Ankara'da toplayarak yol haritamızı net bir şekilde belirledik."

SORUNLARI ÇÖZÜYORUZ
"Tüm kayak merkezlerimize yerinde ulaşarak sorunları çözüme kavuşturduk" diyen başkan Oto, "Branşlarımıza yurt dışından ve yurt içinden deneyimli, kendini ispatlamış antrenörler getirerek çalışmalarımıza hız verdik. İhtiyaç sahibi kulüplerimize malzeme yardımlarını yapmaya itinayla devam ediyoruz. Yeni sezonda yapacağımız ulusal ve uluslararası müsabakalarda öncelikle başarıyı hedefliyoruz" şeklinde görüş belirtti. Oto, göreve geldikleri günden itibaren büyük bir titizlikle çalıştıklarını vurgulayarak, hedeflerinin 2022 Kış Olimpiyatları'na fazla sayıda sporcuyla katılmak olduğunu ifade etti.

HEDEF 2022 PEKİN KIŞ OLİMPİYATLARI
Ulusal ve uluslararası milli takım kamplarında sporcuların hazırlıklarını yakından takip etttiklerini söyleyen Oto, "2022 yılında Pekin'de organize edilecek Kış Olimpiyatları'na çok fazla sayıda sporcuyla katılmak tek düşüncemiz. Bu noktada sporcularımız tüm hızıyla çalışmalarını sürdürüyor" dedi.

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Kayak sporcusu sürekli artıyor
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