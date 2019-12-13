Cumhurbaşkanımız bana uğur getırdi

BUGÜN NELER OLDU

KAHRAMANMARAŞ Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren milli atıcılık sporcumuz Safiye Sarıtürk, 2020 Tokyo oyunlarına katılabi lmek için Nisan 2020'de Fransa'da yapılacak kota müsabakalarına hazırlanıyor. 10 yıldır atıcılık sporuyla uğraştığını belirten Sarıtürk, bu yıl Avrupa ve dünya rekorunun resmen sahibi olmanın gurur verdiğinin altını çizerken şunları söyledi: "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın 2012 yılında bana hediye ettiği dünyanın iyi tüfeklerinden biriyle antrenmanlar yapıyorum. Tüm rekorlarımı da bu tüfekle kırdım. O tüfek bana uğur getirdi."