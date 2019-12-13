Dram içinden dram çıktı

BUGÜN NELER OLDU

MAMAK Akdere Merkez Camisi önünde bulunan otomobilde bir kişinin hareketsiz yattığı ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, otomobilin kapısını açtıklarında Haydar Ali Durkun'un (67) cansız bedeniyle karşılaştı. Polis ekipleri, bu sırada otomobilde yanan piknik tüpü buldu. Sağlık ekiplerince yapılan ilk incelemede, Durkun'un ısınmak için yaktığı piknik tüpünün oksijeni emmesiz sonucu hayatını kaybettiğini belirledi. Olayla ilgili başlatılan soruşturmada, Durkun'un eşiyle yaşadığı sorunlar nedeniyle mahkemece evinden uzaklaştırıldığı ve bir süredir otomobilinde barındığı bilgisine ulaşıldı. Her sabah yemek verirdik diyen dönerci Emrah Teke, "2 yıldır arabada yaşardı. Eşiyle ve ailesi ile sorunu varmış. Emekliydi ama aldığı para kredilere gidiyordu patronumuz sağ olsun her gün ücretsiz yemek verirdi. Gelmeyince merak ettik gittik baktık arabada cansız yatıyor hemen polise 112'ye haber verdik. Kimsesizler mezarlığına gömdüler evlatları cenazeyi almaya gelmedi arabayı alıp gittiler" dedi. Mahalle sakinlerinden Salih Arat "Bir gür önce bu aralar yemek getrimiyorsun demişti duyunca çok üzüldüm"dedi.