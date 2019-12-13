Her bir can bizim için değerlidir

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ANKARA Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünde görevli olan eğitimci polis memuru Fikret Gündüz Keçiören Belediyesi Meclis Salonu'nda gerçekleştirdiği seminerle belediye personellerine trafikte güvenliği sağlamaları noktasında birçok bilgi verdi. KEğitim programında emniyet kemerinin önemi, güvenli sürüşün temel kuralları, trafikte çocuk güvenliği, temel trafik ve yaya yolcu güvenliği başta olmak üzere birçok konu ele alındı.Trafik Eğitim Araştırma Dairesi Başkanlığı eğitimcileri Tansel Sivrikaya ile Ahmet Eflatun Keçiören Belediyesi önüne konumlandırılan emniyet kemeri simülasyon aracı ile yana taklalı kazalarda emniyet kemerinin önemini anlattı. Emniyet kemeri takarak simülasyon aracıyla takla atmayı deneyimleyenler emniyet kemerinin önemini anladı.