100 mobilya fabrikası kuruluyor

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ELMADAĞ Mobilyacılar İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nden ilk etapta 100'den fazla fabrika kurulacak, 20 binin üzerinde istihdam yaratılacak. Elmadağ'da 1 milyon 160 bin metrekarelik alan üzerine kurulan, mobilyada seri üretimin yapılacağı Bölge'de bir de iş garantili meslek lisesi kurulacak. Ankara Mobilyacılar Lakeciler Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Hüseyin Taklacı, "Elmadağ Mobilyacılar İhtisas OSB'nin hayata geçmesiyle, Siteler mobilyası çok kısa sürede sınırları aşarak dünyaya yayılacaktır" dedi. 15 binin üzerinde işletmesi ve 70 bin çalışanı bulunan Siteler hem Türkiye'nin hem de Ortadoğu'nun en büyük mobilya üretim merkezi. Ancak genel görünümü ile siteler mobilya bölgesinde toplu üretim kuralları, yönetim planı olmadığı, şehir içinde kaldığı için sanayi statüsü alamadı. Kuruluşu tamamlanan Elmadağ Mobilyacılar Sanayi Bölgesi ile katma değeri daha yüksek mal ve hizmet üretimi yapılacak.