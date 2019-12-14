8 aydır ilçelere hizmet gitmiyor

BUGÜN NELER OLDU

AK Parti Keçiören İlçe Başkanı Zafer Çoktan, Büyükşehir Belediyesi'nin Keçiören'e hizmeti olmadığını söyledi. Çoktan, "Hizmetlerin aksamaması adına, bazı hizmetler Keçiören Belediyesi tarafından yapılmaktadır.31 Mart seçimlerinden sonra, Büyükşehir Belediyesi'nin Keçiören'de vatandaşa dokunan herhangi bir hizmeti olmamıştır. Büyükşehir meclis üyelerimiz tarafından meclise taşınan hiç bir konu çözüme kavuşmamıştır. Sabah ve akşam trafiği artarak devam etmektedir. Yapılan sosyal yardımlarla ilgili maalesef medya da da haberlere konu olan, İYİ Parti veya CHP'ye üye olma şartı fiilen uygulanmaktadır. Bu konuda üyelerimizden de defalarca şikâyet aldık alıyoruz" dedi."8 aydır ilçemize hiçbir şekilde hizmet sağlanmamaktadır" diyen AK Parti Bala İlçe Başkanı Mehmet Tümer, "Biz göreve geldiğimizden bu güne kadar Büyükşehir Belediyesi'nden hiç bir şekilde hizmet alımı, araç tahsisi, teknik destek, maddi yardımlar, dâhil, Büyükşehir Belediyesine ait yollar (ana yollar) park bahçeler, kanalizasyonlar, mezarlıklar, tarım ve arıcılık faaliyetleri yardımı almadık. Bala'mıza yapılan önceki hizmetlerden Büyükşehir tarafından tamamen yoksun bırakıldık. Bala 5 merkez, 50 dış mahalleden oluşmaktadır. Yaklaşık 2 bin 570 kilometrekare alana ilçe belediyesi olarak hizmet etmekteyiz. Büyükşehir Belediyesine ait hizmetleri de kendi bünyemizden karşılamak durumunda bırakıldık. ASKİ'ye ait sorumlu alanlarda vatandaşlarımız son 8 aylık zaman diliminde ciddi zorluklarla karşılaşmaktadırlar. Alt yapı ihalesi yapılmayan mahalleler, evlerine suyu bağlanmayan vatandaşlar ve kanalizasyonu olmayan mahallelerimiz bulunmaktadır. Bu mahallelerimizin yapım işleri durdurulmuştur. 8 aydır ilçemize hiç şekilde hizmet sağlanmamaktadır. Ankara sadece Çankaya, Yenimahalle ve Elmadağ belediyelerinden oluşmamaktadır" diye konuştu.AK Parti Çamlıdere İlçe Başkanı Osman Erkan Parmaksız, "Büyükşehir Çamlıdere'ye hizmet edemiyor. Küçük yerleşim birimlerine su depoları Çamlıdere Belediyesince yapıldı. Örnek Aluçbaşı su arızası için kazılan yerler bile kazılmış vaziyette. Asfaltlama işleri yapılmadı. Daha önce sosyal yardım alan vatandaşların yardımları kesildi. Birimlere atanan yetkililer muhtarlara bir iş için geldiklerinde İYİ parti ilçe başkanıyla gelmelerini ya da telefon etmesini söyleyerek partizanlık yapmaları kısacası 9 ayda yapılan hiç bir iş yok" dedi.AK Parti Pursaklar İlçe Başkanı Servet Türkayık, "Pursaklar özellikle Büyükşehir hizmetleri ile alakalı 31 Mart seçimlerinden sonra caddelerin temizliği konusunda ve sosyal yardımlar konusunda ciddi sorunlar yaşanmaya başladık. Yapılan kazıların asfaltlanması noktasında çok ciddi sorunlar oluyor. İlçe belediyesi yetkilileri ile görüşerek cadde de olsa sorunları gidermeye çalışıyoruz. Sosyal yardım alanlardan parti üyeliğine göre tavır aldıkları bilgileri de bize ulaşıyor" ifadelerini kullandı.