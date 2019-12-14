Apartman dairesinde yangın: 1’i ağır, 3 yaralı

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ÇANKAYA Seyranbağları Mahallesi Üzümcü Sokak'taki Coşkun ve Deniz Göksu kardeşler ile Hasan Gevşek'in yaşadığı dairede sabaha doğru yangın çıktı. Alevler, kısa sürede tüm evi sardı. Alevlerin arasında uyanan 3 kişi, bağırarak komşularından yardım çağırdı. Sesleri duyan apartman sakinleri bir taraftan itfaiyeye haber verdi, bir taraftan da evde mahsur kalan 3 kişiyi çıkardı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, UMKE, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından çevre hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan birinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. İtfaiyenin yaklaşık 1 saatlik müdahalesiyle söndürülen yangında daire kullanılamaz hale geldi.Apartman sakinlerinden Selin Şener, ilk anda kavga çıktığını sandığını ancak pencereyi açtığında ise yükselen alevleri gördüğünü söyledi. Şener, "Binanın içi dumanla dolmuştu, bir üst katta oturuyor olsaydım aşağı inemeyebilirdim. Yaralının durumu çok kötüydü. Yeni taşınmışlardı. Şaşırdım, ilk anda yangın olduğunu düşünmedim. Bağırıyorlardı, camları kırmaya çalışıyorlardı. Alt kat komşumun bağırmasını duyunca, direkt çıktım ben de. Camı açtığımda alevler bizim kata kadar çıkmıştı" dedi.