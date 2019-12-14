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Bantlı muzun rakibi bantlı kavun oldu

Giriş Tarihi: 14.12.2019
Bantlı muzun rakibi bantlı kavun oldu
KAHRAMANKAZAN Belediyesi'nden, İtalyan sanatçı Maurizio Cattelan'ın koli bandıyla duvara bantladığı gerçek bir muzdan oluşan ve 120 bin dolara satılan "Komedyen" isimli eserinin, başka bir sanatçı tarafından yenilmesinin sosyal medyada gündem olmasına esprili bir yanıt geldi. Kahramankazan Belediyesi de bu duruma ilişkin esprili bir paylaşımla göndermede bulundu. Kahramankazan Belediyesi, ilçenin meşhur Ova Kavunu'nun bantla duvara yapıştırılmış şekilde bir görselini sosyal medya hesaplarından paylaştı. Paylaşımda, "Kavunuyla meşhur ilçemize sanat eserlerimizi görmeye bekleriz. Dileyen eserlerimizin tadına bakabilir sorun yok" ifadeleri yer aldı.
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Bantlı muzun rakibi bantlı kavun oldu
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