Cengiz Aytmatov’un heykeli açıldı

BUGÜN NELER OLDU

KEÇIÖREN Cengiz Aytmatov Parkı'nda gerçekleştirilen anma programına Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, Kırgızistan Ankara Büyükelçisi Kubanıçbek Ömüraliyev, Kazakistan Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekuly, Keçiören Kaymakamı Uğur Bulut, Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Kalecik Belediye Başkanı Duhan Kalkan, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşlu üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Başkan Altınok, ev sahipliği yaptığı anma programında Türki Cumhuriyetlerin ebediyen bağımsız kalacağına olan inancını ifade ederek, "Turan dünyası dediğimiz bu sevdamızın gerçekleştiği süreçte bugün hedeflerimiz doğrultusunda değerli bir yazarı Kırgızistan, Altay ve Tanrı dağlarından alıp başkentimizde ve Keçiören'imizde heykelini dikmek büyük şeref ve bahtiyarlıktır" dedi. Başkan Altınok, parkın Cengiz Aytmatov'un eserlerini yansıtan bir özelliğe sahip olduğunu da belirtti.