Engelsiz bir Keçiören için çalışacağız

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KEÇIÖREN Belediyesi Engelli Danışma Merkezi engelli vatandaşlar için Anıtkabir gezisi düzenledi. Keçiören Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Engelli Danışma Merkezi, akülü ve tekerlekli sandalye kullanan vatandaşların sosyal hayata katılımını artırmak için düzenlediği etkinlikler kapsamında bu kez de Anıtkabir gezisiyle yüzleri güldürdü. Asansörlü araç ile evlerinden tek tek alınan engelli vatandaşlar keyifli Anıtkabir gezisinin ardından tekrar evlerine bırakıldılar. Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, "Engelsiz bir Keçiören, engelsiz bir Ankara için gerek fiziki anlamda ortaya koyacağımız hizmetlerle gerekse sosyal belediyecilik anlayışımızla durmadan çalışmaya devam edeceğiz" dedi.