Gençlerbirliği evinde Göztepe’yi ağırlıyor

GENÇLERBIRLIĞI, Süper Lig'in 15. haftasında bugün sahasında Göztepe'yi ağırlayacak. Eryaman Stadı'nda saat 17.00'de (beIN SPORTS2) başlayacak karşılaşmayı, hakem Cüneyt Çakır yönetecek.
Ligdeki 4 maçlık yenilmezlik serisi Fenerbahçe deplasmanında 5-2 sona eren başkent ekibi, 14 puanla 13. sırada yer alıyor. Geçen hafta başkentin bir diğer temsilcisi Ankaragücü'nü yenerek çıkışını sürdüren Göztepe ise üst üste ikinci kez Eryaman Stadı'nda maç yapacak.
Gençlerbirliği'nde sakatlıkları bulunan Ahmet Oğuz, Erdem Özgenç ve Ayite, Göztepe'ye karşı görev yapamayacak.