Gençlerbirliği evinde Göztepe’yi ağırlıyor

BUGÜN NELER OLDU

GENÇLERBIRLIĞI, Süper Lig'in 15. haftasında bugün sahasında Göztepe'yi ağırlayacak.Ligdeki 4 maçlık yenilmezlik serisi Fenerbahçe deplasmanında 5-2 sona eren başkent ekibi, 14 puanla 13. sırada yer alıyor. Geçen hafta başkentin bir diğer temsilcisi Ankaragücü'nü yenerek çıkışını sürdürenGençlerbirliği'nde sakatlıkları bulunan Ahmet Oğuz, Erdem Özgenç ve Ayite, Göztepe'ye karşı görev yapamayacak.