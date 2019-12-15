Başkan Oğuz “Yılın Fotoğraflarını” oyladı

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KAHRAMANKAZANBelediye Başkanı Serhat Oğuz, Anadolu Ajansı'nın (AA) geleneksel olarak düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" yarışması oylamasına katıldı. Oğuz, birbirinden anlamlı ve güzel fotoğrafları seçerken, tercih yapmakta zorlandığını söyledi. Başkan Oğuz, AA tarafından geleneksel olarak yapılan "Yılın Fotoğrafları" yarışması için oyunu kullandı. Oğuz ilk olarak, AA foto muhabirleri ve foto muhabirleri tarafından yurt içinde ve yurt dışında çekilerek, yarışmaya sunulan fotoğrafları inceledi. Oğuz, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerinde yer alan fotoğrafları dikkatle inceleyerek, oylama kapsamında tercihlerini yaptı.