Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Bölgeler Haberleri > Ankara Başkent Haberleri > Başkan Oğuz “Yılın Fotoğraflarını” oyladı

Başkan Oğuz “Yılın Fotoğraflarını” oyladı

Giriş Tarihi: 15.12.2019
Başkan Oğuz “Yılın Fotoğraflarını” oyladı
KAHRAMANKAZAN Belediye Başkanı Serhat Oğuz, Anadolu Ajansı'nın (AA) geleneksel olarak düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" yarışması oylamasına katıldı. Oğuz, birbirinden anlamlı ve güzel fotoğrafları seçerken, tercih yapmakta zorlandığını söyledi. Başkan Oğuz, AA tarafından geleneksel olarak yapılan "Yılın Fotoğrafları" yarışması için oyunu kullandı. Oğuz ilk olarak, AA foto muhabirleri ve foto muhabirleri tarafından yurt içinde ve yurt dışında çekilerek, yarışmaya sunulan fotoğrafları inceledi. Oğuz, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerinde yer alan fotoğrafları dikkatle inceleyerek, oylama kapsamında tercihlerini yaptı.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Başkan Oğuz “Yılın Fotoğraflarını” oyladı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN