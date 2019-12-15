Belediye Meclisi’nden EGO otobüsü alım kararına destek

BUGÜN NELER OLDU

Büyükşehir Belediye Meclisinde grubu bulunan tüm partiler, EGO Genel Müdürlüğünce, otobüs alımı ve 2 dolum istasyon yapımı projesi için dış kredi alımına destek verdi. Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi, yılın son toplantısını gerçekleştirmek üzere Belediye Başkanı Mansur Yavaş başkanlığında toplandı. Toplantıda, Plan ve Bütçe Komisyonunun EGO Genel Müdürlüğünce 254 CNG'li, 28 dizel otobüs alımı ve 2 dolum istasyon yapımı projesi için 60 milyon avroya kadar dış kredi almasını uygun görmediği rapor gündeme geldi. AK Parti Grup Başkanvekili Mümin Altunışık, 8 aylık süreçte yaklaşık 3 kez borçlanmayla karşı karşıya kalındığını belirterek, Yavaş'a "Ankara'ya hizmet etmek için hep borçlanacak mısınız?" diye sordu. AK Parti olarak bugüne kadar Ankara'ya hizmeti önemsediklerini vurgulayan Altunışık, mağduriyet oluşmaması için bu borçlanma teklifine de 'Evet' dediklerini söyledi. Altunışık, "Milletin ihtiyacı olan belediye imkanları noktasında siz bunu gerçekleştiremediyseniz, evet milletimiz mağdur olmasın, bu borçlanma gerçekleşsin, milletimiz rahat bir şekilde ulaşıma devam etsin" dedi. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da milletin emrinde olduklarını dile getiren Altunışık, "Milletimizin rahatı, refahı, huzuru için hep çalıştık, çalışmaya da devam edeceğiz" ifadesini kullandı. MHP Grup Başkanvekili Murat Ilıkan da Yavaş'ın tasarruf tedbirlerine ilişkin yaklaşımına saygı duyduklarını ancak tasarruftan elde edilen kaynağın da doğru kullanılmasına özen gösterilmesi gerektiğini söyledi.