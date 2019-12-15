Gençler faturayı göz göz’e kesti

BUGÜN NELER OLDU

üper Lig'in 15.haftasında Gençlerbirliği evinde İzmir ekibini Stancu (2) ve Sio'nun golleriyle mağlup etmeyi başardı: 3-1.Göztepe 4 dakika sonra beraberliği yakaladı. Serdar Gürler'in kullandığı köşe vuruşunda arka direkte bomboş yükselen Wallace Reis'in kafa vuruşu ağlarla buluştu: 1-1.67'de Gassama ile Reis arasındaki anlaşmazlığın ardından topu bir anda ceza sahasında önünde bulan Stancu nefis bir röveşatayla skoru 3-1 yaptı: 3-1.Geçtiğimiz hafta Ankaragücü'nü deplasmanda yenerek çıkışını sürdüren Göztepe ise üst üste ikinci kez Eryaman Stadı'nda maç yaptı. Göztepe sahaya 2 eksikle çıktı.Gençlerbirliği-Göztepe: 3-1STAT: Eryaman GOLLER: Dk. 30 ve 67 Stancu, Dk. 36 Sio / Dk. 34 Reis SARI KARTLAR: Hamza Hamzaoğlu (Teknik direktör), Stancu, Seuntjens, / Berkan Emir GENÇLERBİRLİĞİ: Diallo 6, Baiano 6, Bjarsmyr 7, Toure 7, Halil İbrahim 7, Yasin 6, Sessegnon 6, Candeias 5 (Dk. 62 Berat Ayberk 5), Sio 7 (Dk. 86 Sefa ?), Seuntjens 7 (Dk. 78 Nadir 6), Stancu 8 GÖZTEPE: Beto 4, Gassama 4, Reis 6, Titi 6, Berkan 5, Borges 5 (Dk. 54 Mossoro 6), Castro 5, Halil Akbunar 5 (Dk. 78 Eren Derdiyok 4), Napoleoni 4, Serdar Gürler 5, Jerome 4 (Dk. 54 Deniz Kadah 4) HAKEMLER: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun