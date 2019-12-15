Gençler faturayı göz göz’e kesti

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üper Lig'in 15.haftasında Gençlerbirliği evinde İzmir ekibini Stancu (2) ve Sio'nun golleriyle mağlup etmeyi başardı: 3-1. 30. dakikada Seuntjens'in kullandığı köşe vuruşunda kaleci Beto boşa çıktı. Ardından uzak direkte topla buluşan Stancu'nun kafa vuruşu ağlarla buluşturdu: 1-0.
Göztepe 4 dakika sonra beraberliği yakaladı. Serdar Gürler'in kullandığı köşe vuruşunda arka direkte bomboş yükselen Wallace Reis'in kafa vuruşu ağlarla buluştu: 1-1. Kıran kırana geçen mücadelede 35. dakikada Gençlerbirliği'nin takımını öne geçiren golü geldi. Seuntjens'in kullandığı serbest vuruşu Göztepe savunması uzaklaştırdı. Seken topa Serdar Gürler ıska geçince Sio sol ayağıyla uzak köşeye gelişine vurdu ve topu ağlara gönderdi: 2-1.
67'de Gassama ile Reis arasındaki anlaşmazlığın ardından topu bir anda ceza sahasında önünde bulan Stancu nefis bir röveşatayla skoru 3-1 yaptı: 3-1. Ligdeki 4 maçlık yenilmezlik serisi Fenerbahçe deplasmanında 5-2 sona eren Başkent ekibi, maç fazlası ve 17 puanla 11. sıraya yükseldi.
Geçtiğimiz hafta Ankaragücü'nü deplasmanda yenerek çıkışını sürdüren Göztepe ise üst üste ikinci kez Eryaman Stadı'nda maç yaptı. Göztepe sahaya 2 eksikle çıktı. Soner ve Poko sakatlığından dolayı Gençlerbirliği maçında yer alamadı. Karşılaşmayı 3 bin 403 Gençlerbirliği, 625 Göztepe taraftarı izledi.
Gençlerbirliği-Göztepe: 3-1
STAT: Eryaman GOLLER: Dk. 30 ve 67 Stancu, Dk. 36 Sio / Dk. 34 Reis SARI KARTLAR: Hamza Hamzaoğlu (Teknik direktör), Stancu, Seuntjens, / Berkan Emir GENÇLERBİRLİĞİ: Diallo 6, Baiano 6, Bjarsmyr 7, Toure 7, Halil İbrahim 7, Yasin 6, Sessegnon 6, Candeias 5 (Dk. 62 Berat Ayberk 5), Sio 7 (Dk. 86 Sefa ?), Seuntjens 7 (Dk. 78 Nadir 6), Stancu 8 GÖZTEPE: Beto 4, Gassama 4, Reis 6, Titi 6, Berkan 5, Borges 5 (Dk. 54 Mossoro 6), Castro 5, Halil Akbunar 5 (Dk. 78 Eren Derdiyok 4), Napoleoni 4, Serdar Gürler 5, Jerome 4 (Dk. 54 Deniz Kadah 4) HAKEMLER: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun