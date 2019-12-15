Koçarlı Yöresel Ürünleri Ankara’da göz doldurdu

BUGÜN NELER OLDU

Belediyesi, AK Parti "Yerel Yönetimlerde 6. Kadın Şurası" sempozyumu kapsamında Ankara'da gerçekleştirilen fuarda Menderes'in memleketinin güzelliklerini sergiledi. Yoğun ilgi gören Koçarlı Belediyesi'nin standında Başkan Nedim Kaplan, adeta Aydın'ın kültür elçisi gibi çalıştı. Ankara Ticaret Odası Congresiumda gerçekleştirilen uluslararası "Yerel Yönetimlerde 6. Kadın Şurası" sempozyumu kapsamındaki fuarda Koçarlı Belediyesi standı ziyaretçi akınına uğradı. Fuarda Demokrasi Şehidi Merhum Başbakan Adnan Menderes'in ilçesi Koçarlı'nın yöresel ürünleri bir yandan tanıtılırken bir yandan Aydın'ın milli ürünü incir ve Koçarlı'nın meşhur çam fıstığı ikramı yapıldı. Özellikle çam kozalaklarından elde edilen künar ile ilgi odağı olan stantta ilçeye ait incir, zeytin, zeytin yağı, turunç aromalı zeytinyağı, Bağcılar Pekmezi başta olmak üzere bir çok ürün sergilendi.