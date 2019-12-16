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Büyüklere çelme takıyor

’dan deplasmanda son 2 dakikada bulduğu gollerle puan alan Ankaragücü, ’deki son 2 puanından birini de ’tan almayı başarmıştı

Giriş Tarihi: 16.12.2019
Büyüklere çelme takıyor
Süper Lig'de Galatasaray karşısında deplasmanda 2-0 geriye düşen ve 10 kişi kalan Ankaragücü, 1 kişi eksik olmasına karşın 88'de İlhan Parlak'ın penaltıdan attığı golle farkı 1'e indirip 90+1'de de Kitsiou'nun golüyle beraberliği kurtararak zoru başarmıştı. Başkent ekibi, sarı-kırmızılı ekipten önce son puanını iç sahada Beşiktaş'tan almıştı. Son 9 lig maçında galibiyet alamayan ve hanesine yalnızca 2 puan yazdıran Ankaragücü, bu 2 puanı ligin şampiyonluk adaylarına darbe vurmayı başardı.

BU SEZON İKİNCİ KEZ 2 GOL ATABILDI!
6. haftada oynanan Başkent derbisinde Gençlerbirliği'ni 2-1 mağlup ederek bu sezon ilk kez bir maçta 2 gol atan Ankaragücü, ligdeki son galibiyetini de Ankara ekibi karşısında elde etmişti. Gençlerbirliği karşılaşmasının ardından çıktığı 9 lig maçında yalnızca 2 puan alabilen ve bu karşılaşmalarda 6 gol atabilen Ankaragücü, Galatasaray karşısında attığı 2 golle bu sezon ikinci kez bir maçta fileleri 2 kez havalandırma başarısı gösterdi. Ankanragücü Teknik Direktörü Mustafa Kaplan, 6 haftadır yenildiklerini hatırlatarak, "Uzun bir aradır puan alamıyorduk. Gol yollarında sıkıntı çekiyorduk. İyi bir maç oldu" dedi. Tüm oyuncularında kazanma isteği olduğunu aktaran Kaplan, "Bir yerde bir dönüş yapmamız lazımdı. 6 maçtır kazanamıyorduk. Oyuncularım da iyi motive olmuştu. Buraya gelirken Galatasaray'ın yorgunluğundan faydalanmayı düşündük. Tüm oyuncularda istek ve arzu vardı. Bu da skora yansıdı. 10 kişi kaldıktan sonra direncimiz ve motivasyonumuz arttı. Bu da bize puan getirdi" ifadelerini kullandı.

DEVRE ARASI ÖNEMLİ
Kaplan takım için devre arasının önemli olduğuna dikkat çekerek, "Yapılabilecek transferlerle kadroyu takviye edip lige yeniden başlayabiliriz. Bu tip maçlarda alınan puanların takımın inancını da diri tutuyor" diye konuştu.

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Büyüklere çelme takıyor
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