Büyüklere çelme takıyor

BUGÜN NELER OLDU

Süper Lig'de Galatasaray karşısında deplasmanda 2-0 geriye düşen ve 10 kişi kalan Ankaragücü, 1 kişi eksik olmasına karşınBaşkent ekibi, sarı-kırmızılı ekipten önce son puanını iç sahada Beşiktaş'tan almıştı. Son 9 lig maçında galibiyet alamayan ve hanesine yalnızca 2 puan yazdıran Ankaragücü, bu 2 puanı ligin şampiyonluk adaylarına darbe vurmayı başardı.Gençlerbirliği karşılaşmasının ardındançıktığı 9 lig maçında yalnızca 2 puanalabilen ve bu karşılaşmalarda 6 gol atabilenAnkaragücü, Galatasaray karşısındaattığı 2 golle bu sezon ikinci kez birmaçta fileleri 2 kez havalandırma başarısıgösterdi.Ankanragücü Teknik Direktörü MustafaKaplan, 6 haftadır yenildiklerini hatırlatarak,dedi. Tüm oyuncularındakazanma isteği olduğunuaktaran Kaplan, "Bir yerdebir dönüş yapmamız lazımdı.6 maçtır kazanamıyorduk.Oyuncularımda iyi motive olmuştu.Buraya gelirkenGalatasaray'ınyorgunluğundanfaydalanmayı düşündük.Tümoyuncularda istekve arzu vardı.Bu da skora yansıdı.10 kişi kaldıktansonra direncimizve motivasyonumuzarttı.Bu da bize puangetirdi" ifadelerinikullandı.Kaplan takım için devre arasının önemli olduğuna dikkat çekerek, "Yapılabilecek transferlerle kadroyu takviye edip lige yeniden başlayabiliriz. Bu tip maçlarda alınan puanların takımın inancını da diri tutuyor" diye konuştu.