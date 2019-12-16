Büyüklere çelme takıyor

Süper Lig'de Galatasaray karşısında deplasmanda 2-0 geriye düşen ve 10 kişi kalan Ankaragücü, 1 kişi eksik olmasına karşın 88'de İlhan Parlak'ın penaltıdan attığı golle farkı 1'e indirip 90+1'de de Kitsiou'nun golüyle beraberliği kurtararak zoru başarmıştı.
Başkent ekibi, sarı-kırmızılı ekipten önce son puanını iç sahada Beşiktaş'tan almıştı. Son 9 lig maçında galibiyet alamayan ve hanesine yalnızca 2 puan yazdıran Ankaragücü, bu 2 puanı ligin şampiyonluk adaylarına darbe vurmayı başardı.
BU SEZON İKİNCİ KEZ 2 GOL ATABILDI!
6. haftada oynanan Başkent derbisinde Gençlerbirliği'ni 2-1 mağlup ederek bu sezon ilk kez bir maçta 2 gol atan Ankaragücü, ligdeki son galibiyetini de Ankara ekibi karşısında elde etmişti.
Gençlerbirliği karşılaşmasının ardından
çıktığı 9 lig maçında yalnızca 2 puan
alabilen ve bu karşılaşmalarda 6 gol atabilen
Ankaragücü, Galatasaray karşısında
attığı 2 golle bu sezon ikinci kez bir
maçta fileleri 2 kez havalandırma başarısı
gösterdi.
Ankanragücü Teknik Direktörü Mustafa
Kaplan, 6 haftadır yenildiklerini hatırlatarak, "Uzun bir aradır puan alamıyorduk. Gol yollarında sıkıntı çekiyorduk. İyi bir maç oldu"
dedi. Tüm oyuncularında
kazanma isteği olduğunu
aktaran Kaplan, "Bir yerde
bir dönüş yapmamız lazımdı.
6 maçtır kazanamıyorduk.
Oyuncularım
da iyi motive olmuştu.
Buraya gelirken
Galatasaray'ın
yorgunluğundan
faydalanmayı düşündük.
Tüm
oyuncularda istek
ve arzu vardı.
Bu da skora yansıdı.
10 kişi kaldıktan
sonra direncimiz
ve motivasyonumuz
arttı.
Bu da bize puan
getirdi" ifadelerini
kullandı.
DEVRE ARASI ÖNEMLİ
Kaplan takım için devre arasının önemli olduğuna dikkat çekerek, "Yapılabilecek transferlerle kadroyu takviye edip lige yeniden başlayabiliriz. Bu tip maçlarda alınan puanların takımın inancını da diri tutuyor" diye konuştu.