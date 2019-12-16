Elbet bir gün bitecekti!

BUGÜN NELER OLDU

TFF 1.Lig'in 15. haftasında Keçiörengücü sahasında lider Hatayspor ile karşı karşıya geldi. Çukurova ekibi 90+2'de Bokila'nın attığı golle 3 puanı hanesine yazdıran taraf oldu. Bu sonuçla Hatayspor 33 puanla liderliğini sürdürüken, Keçiörengücü ise 22 puanda kaldı. Hatayspor, teknik direktör İlhan Palut'un yerine göreve getirilen Bayram Toysal döneminde çıktığı 8 maçta 6 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet alarak 19 puan topladı. Güney temsilcisi, sahasında 33 maçtır yenilmeyen Keçiörengücü'nün bu serisine de son vermiş oldu.