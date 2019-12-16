SABAH Ankara 15 yaşında

eride

nkara'daki

BUGÜN NELER OLDU

Başkentin güçlü sesi SABAH Ankara 15. yaşını kutluyor. Kurulduğu günden itibaren Ankaralıların sevinç ve üzüntülerine ortak olan SABAH Ankara, doğru ve tarafsız habercilik anlayışı ile kentin sesi olmaya devam ediyor. SABAH Ankara'nın kuruluş yıldönümü nedeniyle başkentteki önemli isimlerden tebrik mesajları geldi. İşte o kutlama mesajlarından bir kaçı:Yayınhayatına başladığı günden itibaren Ankaralıların sevinçlerine ve hüzünlerine ortak olan, evrensel yayın ilkeleri doğrultusunda habercilik çıtasını her geçen gün daha da yukarıya taşıyarak ilimizin ve bölgemizin sesini duyuran SABAH Ankara'nın 15'inci yıl dönümünü içtenlikle kutluyor, şahsınızda tüm çalışanları ve emeği geçenleri tebrik ediyorum.SABAH Ankara Gazetesi'nin 15. yaşını kutlar, SABAH Ankara ailesine esnafımız adına başarılar dilerim.Yereldeyaşanan sorunların gündeme getirilmesi ve çözüm üretilmesi noktasında yerel basın hiç şüphesiz çok önemli bir yere sahip. SABAH Ankara, bugüne kadar yaptığı başarılı ve özel haberleriyle yerel basının bu misyonunu hakkıyla yerine getirmektedir. Ankara'nın gündemine yön veren, araştırmacı ve çalışkan haberci kadrosuyla Ankaralı hemşerilerimizin birçok alanda ortaya çıkan sorunlarının çözülmesine katkı sağlamış, başkentimizi yöneten idarecilere sorumluluklarını hatırlatmıştır. Basınımızın çok değerli ve saygın bir kurumu olan SABAH Ankara'nın 15. kuruluş yıldönümünü kutluyorum."Başkent'ıngüçlü sesi" sloganıyla 2005'ten bu yana başkentin nabzını tutan SABAH Ankara'nın 15'nci kuruluş yıl dönümünü içtenlikle kutluyorum. Kurulduğu günden bu yana ilkeli, dürüst ve tarafsız yayın anlayışı ile başkentimize katkı sağlayan SABAH Ankara ekibini kutluyorum.bıraktığımız 15 yılda kent gündemine ilişkin önemli bir görevi yerine getirerek, başkentimizin nabzını tutan SABAH Ankara'yı tüm vatandaşlarımız gibi yakından takip ediyorum. Kaliteli yayın çizgisi ve değerli çalışanlarıyla Ankaralıların gözü ve kulağı, kentin ve kentlinin sesi olan SABAH Ankara 15'inci yaşını kutluyorum.gelişmeleri takip eden SABAH Ankara Gazetesi, tarafsız habercilik anlayışı ve ilkeli duruşuyla tüm hemşerilerimizin beğenisini topluyor. 15 yıldır başarı ile sürdürmüş olduğunuz yayın hayatınızı takdir ediyor, daha uzun yıllar faydalı ve başarılı olacağınıza inanıyorum.Doğruve tarafsız habercilik anlayışı ile başkentin sesi olup, kent gazeteciliğinin önemli markası olan SABAH Ankara'nın 15. yaşını kutluyor, yayın hayatında başarılar diliyorum.Ankara'nın15 yıldır kesintisiz sesi olan özellikle de spor sayfasıyla Ankara takımlarına hak ettiği değeri veren "SABAH Ankara"nın 15. yılını canı gönülden kutluyorum.Ankara'nın15 yıldır kesintisiz sesi olan özellikle de spor sayfasıyla Ankara takımlarına hak ettiği değeri veren "SABAH Ankara"nın 15. yılını canı gönülden kutluyorum ve bugüne kadar emek vermiş tüm isimleri tebrik ediyorum.İlkeli tarafsız ve doğru habercilik anlayışı ile yayın hayatına devam eden Türk basın hayatında önemli yer tutan Ankara'mızda okuyucu kitlesi yüksek seviyelerde bulunan bize yer veren ve taraftarlarımızın da yakından takip ettiği SABAH Ankara gazetesinin kuruluşunun 15. yıldönümünü kutluyorum.SABAHAnkara 15 yıldan bu yana, yaşadığımız kente dair gelişmeleri yakından izlediğimiz önemli bir platform oldu. SABAH Ankara'nın 15. yaşını kutluyorum.Türkbasınında önemli bir yere sahip olan SABAH Ankara, yıllardır kent gazeteciliğine büyük katkı sağlıyor. Ankaralı vatandaşlarımız ile yerel yöneticiler arasında köprü vazifesi gören SABAH Ankara'nın 15. yılını kutluyorum. Yeni yılda başarılar diliyorum.Söyleyendilimiz, gören gözümüz olan kıymetli basın emekçilerimize başarılar dilerken, haberleriyle Ankara gündemini belirleyen, şehrimizin zenginliklerini, değişimini ve gelişimini tüm Türkiye'ye duyuran SABAHAnkara'nın 15. yılını kutluyorum. Nice 15 yıllara…Kent gazeteciliğinin önemi her geçen gün artmaktadır. Kamuoyunu doğru aydınlatmak için gece gündüz demeden haber peşinde koşan, yaptığımız çalışmaları vatandaşlara duyurmamızda bize destek olan SABAH Ankara'nın nice haberler yapmasını ve nice 15 yıllar geçirmesini temenni ediyorum.Kenthaberlerini, yaşadığımız şehirde olumlu ya da olumsuz gelişmelerden haberdar olmamıza katkıda bulunması açısından çok önemsiyorum. Kent haberleri şehrimize sahip çıkmamızı, şehirle bütünleşmemizi sağlamak gibi önemli bir görev üstleniyor. Bu amaçla 15 yıldır Ankara'yı bize anlatanSABAH Gazetesi Ankara ekibini tebrik ediyor başarılar diliyorum.İlkelitutarlı objektif yayın anlayışı ile halkımızın sorunlarını tespit ve dile getirmesi adına başarılı bir gazetecilik yapmaktadır. Bölgemizin basınımızın güzide kuruluşlarından olarak daima Ankara'mızın da sesini duyurmuştur. Bu başarıların devamını getirerek nice 15 yıllara ulaşılması temenni ile SABAH Ankara gazetemizin yıl dönümünü kutlar başarılarının devamını dilerim.SABAHAnkara 15 yıldan bu yana, yaşadığımız kente dair gelişmeleri yakından izlediğimiz önemli bir platform oldu. SABAH Ankara'nın 15. yaşını kutluyorum.Yerel yayıncılık açısından önemli bir boşluğu dolduran SABAH Ankara yayın hayatı boyunca esnafın, sanayicinin sesi olmanın yanı sıra, ev kadınından engellisine kadar toplumun tüm kesimlerin sorunlarını sütunlarına taşıyarak çözümüne katkı sağlıyorHızlıve doğru haberlerle halkın haber alma hakkına katkıda bulunan, "SABAH Ankara" ile 15 yıldır başkentin nabzını tutuyor. SABAH Ankara'nın muhabirlerinden, basılmasında ve dağıtımında emeği geçen tüm çalışanlarına başarılar diliyorumKuruluşundanbu yana ilimiz basın sektörüne öncülük eden ve sıra dışı haberlerle okura farklı bir habercilik anlayışı yaşatan SABAH Ankara saygın, tarafsız ve cesur gazetecilik rotasında durmadan ilerliyor. Emeği geçenlere nice yıllar dilerim"