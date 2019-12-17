110 personele sağlık semineri

BUGÜN NELER OLDU

KEÇIÖREN Belediyesi ile İlçe Sağlık Müdürlüğü işbirliğinde gerçekleştirilen Sağlıklı Beslenme ve Obezite konulu seminerle sağlıklı yaşamda beslenme ve fiziksel aktivitenin önemi anlatıldı. Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, "Sağlıklı ve konforlu yaşamın temeli spordur. Belediye personellerimizden başlayarak sağlık ve spor konusunda halkımızı bilgilendirmek ve bilinçlendirmek bizlerin temel görevidir" dedi. Keçiören Belediyesi Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen sağlık seminerde özellikle obezitede davranış değişikliği tedavisi ve fiziksel aktivite konusu üzerinde duran uzman eğitimciler Bilge Darı, Özlem Çalış ve Nejat Yarpuz, 110 personelin katılım sağladığı seminerle sağlıklı yaşamın ipuçlarını verdiler.