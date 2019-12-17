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ANKARA yiyecek kültürünün en önemli unsurlarından Aspava Lezzet Ustası kendine has dili, bonkörce sunulan ikramları ve özenli hizmetiyle şehrin yaşam tarzındaki ayrıcalıklı yerini koruyor. 1978 yılında, Kırşehir'de kurulan Aspava Lezzet Ustası, şöhreti Kırşehir'den taşınca Ankara'daki şubesiyle lezzet mirasını taçlandırdı. Ankara'yı ziyaret edenlerin öncelikli tercihi haline gelen Aspava Lezzet Ustası, misafirlerine sunduğu patates, tarator ezme, salata, çiğ köfte semaverde çay, dondurmalı irmik gibi birbirinden lezzetli ikramlarıyla mest ediyor. 1972 yılında bu sektöre çırak olarak başladığını söyleyen Celal Kaya, "Biz 5 kardeşli bir aileyiz. Ankara'nın en seçkin restoranlarında çalışarak 1978 yılında Kırşehir'de kendi işimizi kurduk. Ahilik geleneğini ilke edindik. Ozanlar diyarı şirin Kırşehir halkının teveccühünü kazandık. Bu başarımızı ve bu damak tadını uzun yıllar sonra Ankara'ya taşıdık. Şu anda mekan Ankara'nın en seçkin semtlerinden Çukurambar'da faaliyetlerini sürdürmekte. ASPAVA lezzet ustası siyasilerin, işadamlarının, bürokrasinin, sanatçıların en uğrak yeridir. Mekân 200 kişilik olup aynı zamanda mekân 2 katlıdır. Üst katımızda 70 kişilik VİP salon bulunuyor. ASPAVA lezzet ustasının meşhur Ankara yaprak döneri, vali kebabı, tüm kebap ve pide çeşitleriyle lezzet dağıtıyor. Müşterilere patates kızartması, dondurma, irmik helva ve semaverde çay ikramlarıyla hizmet veriyoruz. Etlerimiz Kırşehir'de kendi besi çiftliğimizden geliyor. Etlerimiz helal kesim olup, hijyen kurallarına uygun insan sağlığını ön plana alarak hizmete devam ediyoruz. Yemediğimiz hiçbir ürünü yedirmemeye and içtik. Mekanımız gece 23.00'a kadar hizmet veriyor" dedi.