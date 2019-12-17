Büyükşehir Çubuk’a hizmet götürmüyor

BUGÜN NELER OLDU

AK Parti İlçe Başkanı Erhan Kuşcu, henüz tamamlanamayan köy yollarına yeni yönetimin iş başında bulunduğu 8 ayda el sürülmediğini söyledi. Kuşçu, Büyükşehir'in ilçedeki görevlerini yerine getirmediğini ilçe belediyesinin vatandaşın mağdur olmaması için bu işleri görevi olmadığı halde üstlendiğini anlattı. Yukarı Çavundur, Kösrelik, Yazır – Kutuören yolları köstebek yuvası gibi. Yağan her yağmurdan sonra çukurlar göle dönüşüyor. Yürümek de taşıt ile geçmek de mümkün olmuyor. Vatandaşlar zor durumda. Kuşçu ilçenin sorunlarını anlattı:İlçenin işlek caddeleri kış olmasına rağmen kazıldı. İş tamamlanmadan bırakılıp gidildi. Yollar çamur, çukur içinde kaldı.İlçe merkezindeki Büyükşehir sorumluluğundaki cadde ve bulvarlarda herhangi bir çalışma yapılmadı.Yaklaşık 10 bin öğrencimizin öğrenim gördüğü Yıldırım Beyazıt Üniversitesi güzergâhında çok kısa bir mesafedeki yol problemi bile çözülmedi.Büyükşehir Tahtayazı'daki vahşi atık depolama alana dokunmuyor. Oysa acil ıslah edilmesi gerekiyor. Alandaki yangınlar söndürülmüyor. Devam eden yangın yüzünden ilçe merkezindeki bazı mahallelerde vatandaşlarımız direkt olarak yoğun koku ve dumana maruz kalıyor. Haşere oluşuyor. Bu halk ve çevre sağlığını tehdit ediyor.Boru döşemek için kazılan yeri de boru döşemeden kapattılar.Kırsal mahalle ulaşım yolları bakım onarımı ABB'nin görevi. Ama bakım onarım yapılmıyor.Mezarlık işleri Büyükşehir sorumluluğunda olmasına rağmen bu hizmetleri Çubuk Belediyesi yerine getiriyor. Vuslat AY