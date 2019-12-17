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Eğlence merkezinden yangın

Giriş Tarihi: 17.12.2019
Eğlence merkezinden yangın
ÇANKAYA'DA bir eğlence merkezinde çıkan yangında iki kişi dumandan etkilendi. Meşrutiyet Caddesi Karanfil Sokak kesişimindeki 9 katlı bir iş merkezinin bodrum katındaki bir gece kulübünün mutfak kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Eğlence merkezinin kapalı olduğu sırada çıkan yangını fark eden binanın güvenlik görevlileri itfaiye ve polise haber verdi. Bu sırada içeriye girmeye çalışan iki güvenlik görevlisi dumandan etkilenerek kendilerini dışarı attı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri eğlence merkezinin kapısını kırarak içeri girmeye çalışırken içeriden çıkan yoğun duman binayı etkisi altına aldı. Oksijen tüpü ve gaz maskesi takarak takarak içeri giren ekipler dumanı tahliye etti, alevlere müdahalede bulundu. Kısa sürede kontrol altına alınan yangın yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından söndürüldü.
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Eğlence merkezinden yangın
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