Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Bölgeler Haberleri > Ankara Başkent Haberleri > Engelliler özel günde buluştu

Engelliler özel günde buluştu

Giriş Tarihi: 17.12.2019
Engelliler özel günde buluştu
YENIMAHALLE Belediyesi, ilçe genelinde engelli bireylerin sosyal hayata katılımı ve kültürel etkinliklerden faydalanması amacıyla yapılan etkinliklere ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Umudum Umut Olsun Yardımlaşma Platformu ve Özevler Mahalle Platformu tarafından İlkadım Salonunda gerçekleştirilen "Engeller Sevgiyle Aşılır" etkinliğine Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Kartal katıldı. Engelli vatandaşlar ve ailelerinin mutlu bir gün geçirmesi amacıyla düzenlenen etkinlikte halay çekip oyun havası oynayan özel bireyler, gönüllerince eğlendi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Engelliler özel günde buluştu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN