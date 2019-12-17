Engelliler özel günde buluştu

BUGÜN NELER OLDU

YENIMAHALLE Belediyesi, ilçe genelinde engelli bireylerin sosyal hayata katılımı ve kültürel etkinliklerden faydalanması amacıyla yapılan etkinliklere ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Umudum Umut Olsun Yardımlaşma Platformu ve Özevler Mahalle Platformu tarafından İlkadım Salonunda gerçekleştirilen "Engeller Sevgiyle Aşılır" etkinliğine Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Kartal katıldı. Engelli vatandaşlar ve ailelerinin mutlu bir gün geçirmesi amacıyla düzenlenen etkinlikte halay çekip oyun havası oynayan özel bireyler, gönüllerince eğlendi.