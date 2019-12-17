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haksız rekabete sebep oluyor”

Ankaragücü Başkanı Fatih Mert, kulüplere tanınan harcama limitinin yüzde 10 yükseltilmesi için, “ bazı kulüplere yardımcı oluyor” dedi

Giriş Tarihi: 17.12.2019
“TFF haksız rekabete sebep oluyor”
TÜRKIYE Futbol Federasyonu'nun (TFF) Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı'nın 'Kulüplerin Takım Harcama Limitlerinin Hesaplanması' başlıklı bölümünde 2019-2020 sezonu için kabul edilebilir sapma tutarının yüzde 30'dan yüzde 40'a yükseltilmesi kararı hakkında MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Fatih Mert değerlendirmede bulundu. MERT, "Biz transfer yasağını açamadığımız için transfer yapamıyoruz. Bizim orada limitimiz var ama bilmiyorum bu rekabeti nasıl etkiler. Bizim gibi transfer yasağını açamayan takımlar var, bu oranın yüzde 10 daha yükseltilmesi haksız rekabete neden olur" dedi. TFF'nin harcama limitindeki oran yükseltmesinin bazı kulüplere yardımcı olduğunu vurgulayan Fatih Mert, "Kulüpler Birliği'nde bir toplantı yapılacak. Bazı kulüplere yardımcı olunmak için yapılıyor gibi gözüküyor. Alınmış bir kararın yeniden değiştirilmesi bunu gösteriyor" ifadelerini kullandı.
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“TFF haksız rekabete sebep oluyor”
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