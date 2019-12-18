Başkan Köse asfalt serdi

BUGÜN NELER OLDU

MAMAK Belediye Başkanı Murat Köse, Aşık Veysel Mahallesi 315. Cadde'de sıcak asfalt dökümü çalışmalarını denetledi. Yaklaşık 700 metre uzunluğa sahip caddenin boydan boya asfalt çalışmasını inceleyen Köse, asfalt finişerinin direksiyonuna geçerek asfalt serimi yaptı. Yoldaki zemin çalışmalarına ilişkin de bilgi alan Köse, personele de özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti. Fen İşleri Müdürlüğü asfalt ekiplerinin yoğun mesai ile çalışarak sürdürdükleri caddedeki çalışmaların kısa sürede tamamlanması için büyük gayret gösterdiklerini ifade eden Başkan Köse, "Esnafımız ve vatandaşımızın taleplerini hızlı bir şekilde yerine getirmek için çalışıyoruz. İlçemizin farklı noktalarında alt yapı çalışmalarımız hızlı bir şekilde devam ediyor. Mamak halkına hak ettikleri hizmeti sunmak için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. Planlanan programlar dâhilinde yaptığımız çalışmalarla tüm yollarımızı daha modern ve konforlu hale getireceğiz. Hemşehrilerimizin hizmetkârıyız. Güzel Mamak'ımıza hizmet etmek için gece gündüz demeden, yorulmadan çalışacağız. Asfaltımız hemşehrilerimize hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.