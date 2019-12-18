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Başkan miniklerle pizza yaptı

Giriş Tarihi: 18.12.2019
Başkan Yaşar miniklerle pizza yaptı
YENIMAHALLE Belediyesi, anaokullarında eğitim gören 6 yaş grubu çocukları yaratıcılıkları ve el becerileri gelişsin diye pizza etkinliğinde buluşturdu. Pizza yapmak için belediyenin yemekhanesinde buluşan 220 miniği, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar da yalnız bırakmadı. Eğlenceli dakikalar yaşayan minikler, elleriyle hamur açıp istedikleri malzemelerle kendilerine lezzetli pizzalar yaptı. Ayrıca minikler, Başkan Yaşar ile birlikte 5 kilo ağırlığında 1 metrelik bir de dev pizza yaptı. Çocuklar piştikten pizzaları afiyetle yedi.
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Başkan Yaşar miniklerle pizza yaptı
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