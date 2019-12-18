Başkan Yaşar miniklerle pizza yaptı

BUGÜN NELER OLDU

YENIMAHALLEBelediyesi, anaokullarında eğitim gören 6 yaş grubu çocukları yaratıcılıkları ve el becerileri gelişsin diye pizza etkinliğinde buluşturdu. Pizza yapmak için belediyenin yemekhanesinde buluşan 220 miniği, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar da yalnız bırakmadı. Eğlenceli dakikalar yaşayan minikler, elleriyle hamur açıp istedikleri malzemelerle kendilerine lezzetli pizzalar yaptı. Ayrıca minikler, Başkan Yaşar ile birlikte 5 kilo ağırlığında 1 metrelik bir de dev pizza yaptı. Çocuklar piştikten pizzaları afiyetle yedi.