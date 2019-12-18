Genç yetenek Arda, Türkiye 4’üncüsü

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İSTANBUL Beylikdüzü olimpik yüzme havuzunda gerçekleştirilen şampiyonaya 500 sporcu katıldı.Yenimahalle'nin genç yeteneği Arda Sarıkaya, Ankara'da yapılan elemeleri başarı ile geçmesinin ardından İstanbul'daki Türkiye Şampiyonasında, erkekler 400 metre serbest stil yarışmasında Türkiye 4'üncüsü oldu. ŞAMPİYONADA 200 metre serbest stilde de yarışan Sarıkaya, Türkiye 8'incisi olarak başarılarına bir yenisini daha ekledi. Ayrıcakatılacak Yenimahalle'nin yıldız sporcuları, çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar'a göstermiş olduğu ilgi ve desteklerinden ötürü teşekkür eden Sarıkaya,dedi.