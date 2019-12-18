Genç yetenek Arda, Türkiye 4’üncüsü

İSTANBUL Beylikdüzü olimpik yüzme havuzunda gerçekleştirilen şampiyonaya 500 sporcu katıldı. 13-14 yaş grubu arasında yapılan müsabakaya 3 sporcusu ile katılan Yenimahalle Belediyesi Spor Kulübü, şampiyonadan ses getiren sonuçlarla döndü.
Yenimahalle'nin genç yeteneği Arda Sarıkaya, Ankara'da yapılan elemeleri başarı ile geçmesinin ardından İstanbul'daki Türkiye Şampiyonasında, erkekler 400 metre serbest stil yarışmasında Türkiye 4'üncüsü oldu. ŞAMPİYONADA 200 metre serbest stilde de yarışan Sarıkaya, Türkiye 8'incisi olarak başarılarına bir yenisini daha ekledi. Ayrıca 24-26 Aralık tarihinde İstanbul'da düzenlenecek uzun kulvar milli takım seçmelerine
katılacak Yenimahalle'nin yıldız sporcuları, çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar'a göstermiş olduğu ilgi ve desteklerinden ötürü teşekkür eden Sarıkaya, "Yenimahalle'nin adını müsabakalarda en iyi şekilde temsil etmeye çalışıyorum"
dedi.