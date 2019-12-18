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Görüş mesafesi 20 metrenin altına düştü

Giriş Tarihi: 18.12.2019
Görüş mesafesi 20 metrenin altına düştü
GECE yarısından itibaren Ankara genelinde görülen yoğun sis sabah saatlerine kadar kent merkezi ve çevresinde etkisini sürdürdü. Sis nedeniyle İstanbul, Eskişehir, Konya ve Samsun yolu güzergahlarında görüş mesafesi yer yer 20 metreye kadar düşerken sürücüler zor anlar yaşadı. Sisin etkili olduğu bölgelerde trafik akışının olumsuz etkilenmemesi için ekipler önlem alırken, kimi güzergahlarda Ankara Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler buzlanmaya karşı tuzlama çalışması yaptı. Trafik ekipleri de sürücüleri hız yapmamaları ve takip mesafesini korumaları konusunda uyardı.

BAŞKENTTEN SİS MANZARALARI
Etkili olan yoğun sis Anıtkabir ve Kocatepe Camii başta olmak üzere başkentin sembol yapılarını çepeçevre sardı. Hava sıcaklığının 1 derece olduğu kentte sis, öğle saatlerine kadar bazı bölgelerde etkisini sürdürdü.
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Görüş mesafesi 20 metrenin altına düştü
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