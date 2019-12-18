İskender Paydaş burs için konser verecek

BUGÜN NELER OLDU

TÜRK Eğitim Derneği gönüllü komitelerinden dayanışma komitesi, burslu öğrencilere destek olmak için düzenlediği etkinliklere bir yenisini daha ekliyor. İskender Paydaş ve Zamansız Şarkılar Orkestrası'nın sahne alacağı Golden Glam yeni yıl partisi, Türk Eğitim Derneği burs fonu yararına düzenleniyor. Türk Eğitim Derneği gönüllü komitelerinden dayanışma komitesinin yarın, Ankara Sess Club'ta düzenleyeceği partide İskender Paydaş ve Zamansız Şarkıları Orkestrası sahne alacak. Bağışlar, Türk Eğitim Derneği burs fonuna aktarılacak.