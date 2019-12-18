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burs için konser verecek

Giriş Tarihi: 18.12.2019
İskender Paydaş burs için konser verecek
TÜRK Eğitim Derneği gönüllü komitelerinden dayanışma komitesi, burslu öğrencilere destek olmak için düzenlediği etkinliklere bir yenisini daha ekliyor. İskender Paydaş ve Zamansız Şarkılar Orkestrası'nın sahne alacağı Golden Glam yeni yıl partisi, Türk Eğitim Derneği burs fonu yararına düzenleniyor. Türk Eğitim Derneği gönüllü komitelerinden dayanışma komitesinin yarın, Ankara Sess Club'ta düzenleyeceği partide İskender Paydaş ve Zamansız Şarkıları Orkestrası sahne alacak. Bağışlar, Türk Eğitim Derneği burs fonuna aktarılacak.
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İskender Paydaş burs için konser verecek
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