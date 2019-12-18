Kurtardığı kediyi sahiplenecek

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HAVAALANINA yolcu taşıyan belediye otobüsü şoförü Hakan Sütçü, seyir halindeyken yolun ortasında bulunan ve ezilmek üzere olan yaralı yavru kediyi otobüsün içerisine alarak yeniden hayata tutunmasını sağlamıştı. Şoför Hakan Şütçü'nün yavru kediyi kurtardığı görüntüler sosyal medyada binlerce defa paylaşılırken, şoför Hakan Sütçü "Kahraman" ilan edildi. Hakan Sütçü, GİMAT Alt Geçidi'nden geçerken önüne fırlayan yaralı kediyi otobüse aldığını belirtti. Sütçü, "Önde giden arabanın altından bir şey fırladığını fark ettim. Önce bir poşet zannettim, çok yaklaşınca bir şeyin yerde çırpındığını gördüm. Yaklaştıkça yanına yavru kedinin can çekiştiğini gördüm. Kedinin ağızından kanlar geliyordu. Hemen yolcunun birinden peçete alıp temizledim. Yolcunun diğerinden su istedim, onlarda sağ olsun hemen verdi. Otobüsün içerisindeki 20 insan hemen sağ solu aradı. Uçakları kaçırma pahasına her şeyi yaptılar" diye konuştu. Sütçü, kedi iyileşince sahip çıkacağını belirtti.