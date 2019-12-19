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Alkışlar Keçiörengücü’ne

İlk maçı 3-1 kaybeden Keçiörengücü, ’u zorladı ama turu geçen taraf ’ın ekibi oldu

Giriş Tarihi: 19.12.2019
Alkışlar Keçiörengücü’ne
ZIRAAT Türkiye Kupası 5. tur rövan maçında TFF 1. Lig ekibi Keçiörengücü ile Süper Lig temsilcisi BtcTurk Yeni Malatyaspor karşı karşıya geldi. Karşılaşma 2-2 sona erdi. İlk maçtaki skor avantajını kullanan BtcTurk Yeni Malatyaspor son 16'ya adını yazdırdı. BtcTurk Yeni Malatyaspor'un golleri 78. dakikada Moryke Fofana ve 87. dakikada Guilherme'den gelirken, Keçiörengücü'nün gollerini ise 50. ve 63. dakikalarda Abdulkadir Kuzey kaydetti. Malatya'da oynanan ilk maçta rakibini 3-1 mağlup eden BtcTurk Yeni Malatyaspor, skor avantajıyla tur atlatayan taraf oldu.
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