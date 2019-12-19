Altındağlı kadınlar engelli bireylerle buluştu

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ALTINDAĞLI kadınlar, "Bir Hayalim Var" projesi kapsamında zihinsel engelli bireylerle bir araya geldi. Altındağ Belediyesi Karapürçek-2 Kadın Eğitim ve Kültür Merkezi üyeleri, engelli bireylerin hayallerini gerçeğe dönüştürmek için harekete geçti. Merkezlerinde engelli bireylerle bir araya gelen Altındağlı kadınlar, engelli misafirlerine unutamayacakları bir gün yaşattı. Altındağlı kadınların farkındalık oluşturan bu etkinliğinin çok anlamlı olduğunu söyleyen Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, "Engelleri aşmak bir inanç meselesi. Başarının anahtarı ise öncelikle inanmak. Hayatın tüm alanlarında, sporda, sanatta, edebiyatta, siyasette, eğitimde, sivil toplumda, iş dünyasında tüm zorluklara rağmen engelli kardeşlerimizin sergiledikleri mücadeleyi görüyor ve takdir ediyorum. Bu durum bize gösteriyor ki fiziki engeller hiçbir şeyin önünde engel değil, asıl sorun kalplerdeki engeller. Bu bilincin tüm topluma yayılması zihinlerdeki engellerin kaldırılması ve engelli vatandaşlarımızın bizim bir parçamız olduğu gerçeğinin idrak edilmesi, Altındağ Belediyesi olarak bizim öncelikli konularımız arasında yer alıyor" dedi.