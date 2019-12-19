Başkentte alevli gece

BUGÜN NELER OLDU

Ankara'nın Siteler semtindeki bir mobilya atölyesinde çıkan yangın hasara neden olurken, dumandan etkilenen bir kişi hastaneye kaldırıldı. Edinilen bilgiye göre, Taşdelen Caddesi'ndeki üç katlı bir binanın bodrum katındaki mobilya imalathanesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın esnasında geceyi iş yerinde geçiren ve içeride uyuyan iş yeri çalışanı Aslan Çetinkaya, panikle uyanarak dışarı çıkmak istedi. Alevlerin iş yeri girişini sardığını gören Çetinkaya bunun üzerine zemin kattaki havalandırma boşluğundaki pencereden kaçmaya çalıştı.Bu sırada havalandırma boşluğunun üzerindeki demir ızgara nedeniyle mahsur kalan Çetinkaya bağırarak çevredekilerden yardım istedi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri havalandırma boşluğundan çıkan yoğun duman altında Çetinkaya'nın yardım çığlığını duydu. Demir ızgaraları açan ekipler dumandan etkilenen Çetinkaya'yı dışarı çıkardı. 112 Acil Servis ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Çetinkaya hastaneye kaldırıldı. Ekipler yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü.İTFAIYE Meydanı'nda bulunan bir esnaf lokantasının depo kısmında çıkan yangın hasara neden oldu. Bitişiğindeki evin de zarar gördüğü yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Altındağ İtfaiye Meydanı'nda bulunan bir esnaf lokantasının üst katındaki depo kısmında sabaha karşı yangın çıktı. Rüzgârın etkisiyle büyüyen alevler çatıya sıçradı. Yükselen alevleri, bitişikteki evde oturanlar fark etti. Hemen evlerini terk ederek sokağa çıkan kişiler, itfaiyeye ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, yanan iş yerinin önündeki caddeyi araç trafiğine kapatarak mahalleliyi bölgeden uzaklaştırdı. Çatıdaki alevlere müdahale eden itfaiye erleri, yangını yaklaşık 1 saatte kontrol altına aldı. Lokantada hasara neden olan yangının çıkış nedeninin tespiti için çalışma başlatıldı.