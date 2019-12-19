Bu tribünün adı Eren ve Murat’tır

BUGÜN NELER OLDU

ANTALYASPOR, Türkiye Kupası 5. turunda Eyüpspor ile 3-0'ın rövanşında dün oynanan maçta 2-2 berabere kalarak bir üst tura yükselerek moral buldu. Kupa maçının ardından Süper Lig'e odaklanan Akdeniz ekibi, yarın sahasında Ankaragücü ile karşılaşacak. Ligde son 8 maçta 3 puan kazanamayan Antalyaspor'da hedef Ankaragücü maçından 3 puan ile ayrılmak. Öte yandan kırmızı- beyazlı kulüp, geçen sezon iki takım arasında Antalya'da oynanan mücadelenin dönüşünde yaşanan kazada hayatını kaybeden