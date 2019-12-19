Büyükşehir’in kapısı kovulan işçiye kapalı

BUGÜN NELER OLDU

Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ANFA'ya iş yapan Özbağ Peyzaj işçilerin Ağustos, Eylül, Ekim ücretlerini ödemedi. Şirket bu yetmiyormuş gibi 40'ı Etlik bölgesine çalışan olmak üzere 190'nın üzerinde işçiyi 15 Ekim'de işten kovdu. Sözleşmeleri 1 Ocak'ta biten işçiler alamadıkları ücretleri için ANFA'ya dilekçe verdi.ANFA bunun üzerine işçilere paraları vermesi için Özbağ Peyzaj'a ödeme yaptı. Buna rağmen taşeron şirket işçilerine tek kuruş vermedi. Ortada kalan işçiler adliyeye giderek suç duyurusunda bulundu. İşçilerin iddialara göre şirket işçileri mahkemeye gitmeleri halinde hiç ödeme yapmayacakları konusunda işçilere tehditte bulundu.İşçiler önceki gün sorunlarını anlatmak için önce Keçiören'deki ANFA merkezine gitti. Ancak işçilerle kimse görüşmedi. Çaresizlik içinde bekleyen işçiler daha sonra suç duyurusunun sonucunu öğrenmek amacıyla Sıhhiye'deki Ankara Adliyesi'ne gitti. Herhangi bir gelişme olmadığını öğrenin işçiler mağduriyetlerini Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a anlatmak için yürüyüşe geçti. Sıhhıye'deki adliyeden 3 km yürüyerek Ankara Büyükşehir Belediyesi binasına gelen işçiler yine kapı-duvarla karşılaştı. Kimse işten atılan mağdur işçilerle görüşmedi. İşçilerin Başkan Mansur Yavaş'la görüşme talebi dikkate bile alınmadı. Ankara SABAH'a konuşan işçiler mağduriyetlerini şu şekilde anlattı:BEKIR Artunç (64): İşimize 20 Mayıs'ta başladık. 15 Ekim'de çıkışımızı verdiler. Park ve bahçeler alanında tankerle sulama işi yapıyorduk. 2 aydır Mansur başkandan randevu almaya çalışıyoruz. ANFA ödeme yapmayacaklarını söyledi. Avukata verdik icra takibi başlatıldı ama yine sonuç alamadık. Belediyenin önüne yürüyerek geldik. Cebimizde kuruşumuz yok. Kimse bizimle konuşmuyor, derdimizi dinlemiyor. 3 çocuğum var. Bankalara borcum var mağduruz.HASAN Süer(64): İki çocuğum var. Evime ekmek götüremez oldum. Şirketten paramızı alamıyoruz. Avukatta şimdi diyor ki arabulucuya gireceğiz ama uzlaşacağımız belli değil diyor. Ümitte vermiyor arada kaldık hakkımızı istiyoruz. Çalıştığımız günlerin parasını istiyoruz. Sözleşmemiz 1 Ocak 2020'de bitecekti maaş vermedikleri yetmiyormuş gibi sözleşme tarihinden 3 ay önce bizim çıkışımızı verdiler. Ağustos, Eylül, Ekim ayının parasını alamadık.VEYSEL Yılmazer (69): Bizi nasıl çalıştırdıysa bu şirket maaşımızı da vermesi lazım. Şunu da üstüne basa basa söylüyorum. Şirket burada olsun 15 dakikada maaşımı alırım. Şirket İzmir Tire'de olduğu için alamıyoruz. ANFA'nın taşeronu. Bizim işimizi şirket çözmezse, ANFA çözmezse kim çözecek? Maaşlarımızı istiyoruz.HULUSI Kurşun (64): Geriye dönük maaşlarımızı alamadığımız için vereceğiz diyerek hep uzattılar. Şeker hastası oldum borcum var. Gece gündüz çalıştık. ANFA'nın mühendisleri gece gelip fotoğraf çekiyordu çalışıyorlar mı diye. Şimdi maaşımızı vermedikleri gibi suratımıza bakmıyorlar. Allah rızası için yardımcı olan yok mu?