Genç ressam demans hastalığını tuvale yansıttı

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ZIRAAT Bankası Kuğulu Sanat Galerisi'nde beğeniye sunulan "Demans, Seri-III: Kırılmalar" isimli sergiyle Boyraz, hafıza ve hatırlama konularına vurgu yapıyor. Boyraz, demansın hafızayı, düşünmeyi ve sosyal becerileri etkileyen bir hastalık olduğunu söyledi. Boyraz, "Resimlerimde anlatmak istediğim şey demans hastalarının, iyileşmek için çaba göstermesi. Resimlerde 'kemik kırılmaları' gibi gözüken çizgiler, bu çabanın yani hatırlamanın her zaman başarıya ulaşamaması, bazen tekrar gerektirmesi gibi durumları sembolize ediyor" dedi. Eserler için bu hastalık üzerine araştırma yaptığını kaydeden Boyraz, tablolarında demansın kadın ve erkeğin toplumsal rolleri üzerindeki etkisini de sorguladığını belirtti. İnsan kemiğini tuvale yansıtan resimleri yapmaya ilk başladığı dönemlerde soyut imgelere yöneldiğini anlatan Boyraz, "Resimler tamamlanmaya başladığında ve 'kırılmalar' ortaya çıktığında bunların kemikleri andırdığı üzerine yorumlar aldım. Açıkçası bu hoşuma da gitti. İnsanların resimlerim üzerinde düşünmeye başladığını bilmek hoşuma gidiyor" diye konuştu.