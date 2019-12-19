Mamaklılar ilk köy konağına kavuştu

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MAMAKLILARIN sosyal bağlarını güçlendirmeyi, günümüzde kaybolmaya yüz tutmuş mahalle kültürünü canlandırmayı, komşuluk ilişkilerini artırmayı amaçlayan Gökçeyurt Köy Konağı ve Kültür Merkezi hizmete açıldı. Mamak'ta ilk olma özelliği taşıyan projenin açılışına Mamak Kaymakamı Ziya Polat, Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, önceki dönem Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, AK Parti Mamak İlçe Başkanı Mehmet Ali Demir, meclis üyeleri ve mahalle sakinleri katıldı. 620 metrekarelik alanda inşa edilen, aynı zamanda düğün, nişan, asker uğurlama gibi sosyal ve kültürel organizasyonlara da ev sahipliği yapacak olan Gökçeyurt Köy Konağı ve Kültür Merkezi mahalle sakinlerinin yeni buluşma adresi olacak. Köy kültürünün güzelliklerinin yaşatılacağı bir projenin hayata geçtiğini ifade eden Mamak Kaymakamı Ziya Polat, "Bizler bu kültürle büyüdük. Bu projenin komşuluk ilişkilerini yeniden canlandıracağına ve mahallede birlik ve beraberliğin artmasına vesile olacağına inanıyorum. İki belediye başkanımıza da emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum" dedi.