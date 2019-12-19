‘Marşımızı dinleteceğiz’

Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu Başkanı Halit Albayrak, Hırvatistan'da yapılan 2022 Pekin Kış Olimpiyat Oyunları ön eleme grubu müsabakalarında yaşanan İstiklal Marşı kriziyle ilgili olarak konuştu. Albayrak, "Sırbistan'da U18 Milli Takımımızın da başımıza gelmişti bu. Sonra Bulgaristan'da Zeytinburnu kulübümüzün başına gelmişti. İsrail takımı ile maç oynamıştık ve Zeytinburnu kaznınca aynı şekilde İstiklal Marşımız çalınmamıştı"
diye konuştu.
KAZANINCA MARŞ OKUNMASI FARKLIDIR
Yaşanan olayın üzücü olduğunu vurgulayan Albayrak, "Sporcularımız o maç için o an için bir yıl boyunca çalışıyorlar. Ailelerinden uzak, işlerinden uzak büyük özveriyle milli takım için çalışıyorlar. Ve o gün geliyor maç oynuyorsunuz ama oyunun sonunda galip olanın İstiklal Marşını söylemesi, ulusal marşını söylemesi, bayrağını göndere çekmesi farklı bir duygu. Sporcular o motivasyonla aslında sahaya çıkıyorlar. Maalesef İstiklal marşımızı okurken müzik bir anda kesildi ve farklı bir müzik girdi"
dedi.
HIRVATİSTAN'A NOTA VERİLDİ
Marşın kesilmesi sonrası sporcuların omuz omuza vererek İstiklal Marşını okumasının tüm ülkede büyük yankı bulduğunu söyleyen Albayrak, "Tüm Türkiye de aynı hisleri duyguları paylaşmış. Hırvatistan konsolosluğumuz da nota verdi gerekli makamlara. Biz de uluslararası federasyona şikayet yazılarımızı yazdık"
dedi. İstiklal Marşını söyletmek için çalışmalarına devam edeceklerini belirten Albayrak, "Bakanımız Sayın Muharrem Kasapoğlu da olayın ardından çok kısa süre sonra sosyal medya üzerinden tepkisini gösterdi. Biz üzerimize düşeni yaptık, maçımızı kazandık daha sonra İstiklal Marşımızı hiçbir şekilde hiçbir gücün engellemesine bakmadan bağıra bağra söyledik. Sporcularımızla yaptığımız toplantıda şunu söyledim, biz istiklal Marşımızı söylemek için çalışmalarımıza devam edeceğiz"
ifadelerini kullandı.
"ÖNCE ASKER SELAMI SONRA MARŞIMIZ RAHATSIZ ETTİ"
AVRUPA'DAKI turnuvalarda 'Türkiye'de buz hokeyi mi var?' soruları ile karşılaştıklarını belirten başkan Halit Albayrak, "Ülke olarak içinden geçtiğimiz ateş çemberi gibi bir durumumuz var. Askerimiz savaşıyor. İnsanımız askerimize destek veriyor. Sporcular asker selamı ile destek oluyor. Bu yüzden bir komplo mu var diye düşünüyoruz. Başarılarımızla onlara gereken yanıtı sahada vereceğiz" dedi.
"HER ZAMAN HER YERDE MARŞIMIZI OKUYACAĞIZ"
ORGANIZASYON yapan ülkelerin daha dikkatli olması gerektiğini belirten Albayrak, sözlerini şöyle tamamladı: "Biz çok çok farklı yerlerde dünya şampiyonalarında turnuvalarına katılıyoruz ama bu tarz şeylerle karşılaştığımız ülkeler biri Sırbistan biri Hırvatistan biri de Bulgaristan. Bulgaristan'da İsrail temsilcisi ile oynadığımız maç sonrası sıkıntıya maruz kalmıştık. Ama bizim için bir problem yok biz her zaman her yerde İstiklal Marşımızı bağıra bağıra hiçbir engel tanımadan okuyarak bu işi yapabileceğimizi gösterdik. Bundan sonra daha dikkatli olacağız, organizasyonu yapan ülkelerin de daha dikkatli olmasını isteyeceğiz."