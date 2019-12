‘Marşımızı dinleteceğiz’

BUGÜN NELER OLDU

Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu Başkanı Halit Albayrak, Hırvatistan'da yapılan 2022 Pekin Kış Olimpiyat Oyunları ön eleme grubu müsabakalarında yaşanan İstiklal Marşı kriziyle ilgili olarak konuştu. Albayrak,diye konuştu.Yaşanan olayın üzücü olduğunu vurgulayan Albayrak, "Sporcularımız o maç için o an için bir yıl boyunca çalışıyorlar. Ailelerinden uzak, işlerinden uzak büyük özveriyle milli takım için çalışıyorlar. Ve o gün geliyor maç oynuyorsunuz ama oyunun sonunda galip olanın İstiklal Marşını söylemesi, ulusal marşını söylemesi, bayrağını göndere çekmesi farklı bir duygu.dedi.Marşın kesilmesi sonrası sporcuların omuz omuza vererek İstiklal Marşını okumasının tüm ülkede büyük yankı bulduğunu söyleyen Albayrak,dedi. İstiklal Marşını söyletmek için çalışmalarına devam edeceklerini belirten Albayrak,ifadelerini kullandı.AVRUPA'DAKI turnuvalarda 'Türkiye'de buz hokeyi mi var?' soruları ile karşılaştıklarını belirten başkan Halit Albayrak, "Ülke olarak içinden geçtiğimiz ateş çemberi gibi bir durumumuz var. Askerimiz savaşıyor. İnsanımız askerimize destek veriyor. Sporcular asker selamı ile destek oluyor. Bu yüzden bir komplo mu var diye düşünüyoruz. Başarılarımızla onlara gereken yanıtı sahada vereceğiz" dedi.ORGANIZASYON yapan ülkelerin daha dikkatli olması gerektiğini belirten Albayrak, sözlerini şöyle tamamladı: "Biz çok çok farklı yerlerde dünya şampiyonalarında turnuvalarına katılıyoruz ama bu tarz şeylerle karşılaştığımız ülkeler biri Sırbistan biri Hırvatistan biri de Bulgaristan. Bulgaristan'da İsrail temsilcisi ile oynadığımız maç sonrası sıkıntıya maruz kalmıştık. Ama bizim için bir problem yok biz her zaman her yerde İstiklal Marşımızı bağıra bağıra hiçbir engel tanımadan okuyarak bu işi yapabileceğimizi gösterdik. Bundan sonra daha dikkatli olacağız, organizasyonu yapan ülkelerin de daha dikkatli olmasını isteyeceğiz."