Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Bölgeler Haberleri > Ankara Başkent Haberleri > Eğlence mekânlarına denetim

Eğlence mekânlarına denetim

Eğlence mekânlarına yönelik gerçekleştirilen asayiş uygulamasında çeşitli suçlardan aranan 96 kişi gözaltına alındı. Denetlenen 51 mekana toplam 36 bin 885 lira ceza uygulandı

Giriş Tarihi: 20.12.2019
Eğlence mekânlarına denetim
ANKARA Emniyet Müdürü Servet Yılmaz'ın talimatı ile Çankaya İlçe Emniyet Müdürlüğünce, ilçede bulunan eğlence mekânlarına yönelik asayiş denetimleri gerçekleştirildi. Çeşitli birimlerden 750 polis 51 eğlence mekânını denetledi. İş yerlerinin izin belgeleri ve ruhsatlarını inceleyen ekipler, kriterlere uymayan 32 eğlence mekânına idari işlem uyguladı. Ekipler, kimlik kontrolleri sırasında, aralarında cezaevi firarilerinin de bulunduğu 96 kişiyi gözaltına aldı. Denetlenen 51 mekâna toplam 36 bin 885 lira idari para cezası uygulandı. Eğlence mekânlarının yol güzergâhları üzerinde de trafik ve asayiş uygulaması yapan ekipler, denetlenen 9 bin 327 araçtan 91'ine toplam 114 bin 373 lira cezai işlem uygularken, 10 araç trafikten men edildi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Eğlence mekânlarına denetim
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN