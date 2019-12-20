Eğlence mekânlarına denetim

BUGÜN NELER OLDU

ANKARA Emniyet Müdürü Servet Yılmaz'ın talimatı ile Çankaya İlçe Emniyet Müdürlüğünce, ilçede bulunan eğlence mekânlarına yönelik asayiş denetimleri gerçekleştirildi. Çeşitli birimlerden 750 polis 51 eğlence mekânını denetledi. İş yerlerinin izin belgeleri ve ruhsatlarını inceleyen ekipler, kriterlere uymayan 32 eğlence mekânına idari işlem uyguladı. Ekipler, kimlik kontrolleri sırasında, aralarında cezaevi firarilerinin de bulunduğu 96 kişiyi gözaltına aldı. Denetlenen 51 mekâna toplam 36 bin 885 lira idari para cezası uygulandı. Eğlence mekânlarının yol güzergâhları üzerinde de trafik ve asayiş uygulaması yapan ekipler, denetlenen 9 bin 327 araçtan 91'ine toplam 114 bin 373 lira cezai işlem uygularken, 10 araç trafikten men edildi.