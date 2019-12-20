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Kahramankazan’da ay yıldız hassasiyeti

’nce cadde ve sokaklarda yürütülen asfalt ve yol bakım çalışmalarının tamamlanmasının ardından buralara, içerisinde ay yıldız bulunan belediyenin logosu yerine, “petek” logosu işleniyor

Giriş Tarihi: 20.12.2019
Kahramankazan’da ay yıldız hassasiyeti
Kahramankazan Belediyesi, ilçede kendi sorumluluk alanında olan ve olmayan cadde ve sokaklarda yürüttüğü asfaltlama, yama, bakım ve onarım çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Belediye, yaptığı bu çalışmalar konusunda farkındalık yaratmak için ilginç bir uygulama başlattı. Bu kapsamda çalışmaların tamamlandığı yollara petek logosu işleniyor. Ekipler hazırladığı kalıplarla yollara petek logosunu resmediyor. Petek logosuyla, Kahramankazan'ın Türkiye'de "Arıcılığın Başkenti" olması ve "Belediyenin arı gibi çalışması" vurgulanıyor.

TALİMAT BAŞKAN OĞUZ'DAN
Belediyenin bu uygulamasının arkasında ise Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz'un hassasiyeti yatıyor. Başkan Oğuz, Türk Bayrağını simgeleyen ay yıldızı da içerisinde barındıran belediyenin logosunun yerde olmaması için ekiplere böyle bir talimat verdi. Başkan Oğuz, Türk Bayrağının, Türk milletinin bağımsızlığının sembolü olduğu ve şehit ve gazi kanlarıyla oluştuğunu belirterek, "Belediyemizin logosunda da ay yıldız bulunuyor. Milletimiz için kutsal bir değer olan ay yıldızın yerlerde olmaması adına böyle bir uygulama başlattık. Ekiplerimiz cadde ve sokaklara petek logosunu işliyor" dedi.
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Kahramankazan’da ay yıldız hassasiyeti
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