Kahramankazan’da ay yıldız hassasiyeti

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Kahramankazan Belediyesi, ilçede kendi sorumluluk alanında olan ve olmayan cadde ve sokaklarda yürüttüğü asfaltlama, yama, bakım ve onarım çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Belediye, yaptığı bu çalışmalar konusunda farkındalık yaratmak için ilginç bir uygulama başlattı. Bu kapsamda çalışmaların tamamlandığı yollara petek logosu işleniyor. Ekipler hazırladığı kalıplarla yollara petek logosunu resmediyor. Petek logosuyla, Kahramankazan'ın Türkiye'de "Arıcılığın Başkenti" olması ve "Belediyenin arı gibi çalışması" vurgulanıyor.Belediyenin bu uygulamasının arkasında ise Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz'un hassasiyeti yatıyor. Başkan Oğuz, Türk Bayrağını simgeleyen ay yıldızı da içerisinde barındıran belediyenin logosunun yerde olmaması için ekiplere böyle bir talimat verdi. Başkan Oğuz, Türk Bayrağının, Türk milletinin bağımsızlığının sembolü olduğu ve şehit ve gazi kanlarıyla oluştuğunu belirterek, "Belediyemizin logosunda da ay yıldız bulunuyor. Milletimiz için kutsal bir değer olan ay yıldızın yerlerde olmaması adına böyle bir uygulama başlattık. Ekiplerimiz cadde ve sokaklara petek logosunu işliyor" dedi.