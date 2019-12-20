Tek hedef 3 puan!

BUGÜN NELER OLDU

Süper Lig'in son sırasına demir atan Ankaragücü bu hafta kazanıp artık nefes almak istiyor. Son 9 haftadır oynadığı maçlardan 3 puan çıkaramayan ve sadece 2 puan toplayabilen Başkent ekibi, Antalya deplasmanından galibiyetle dönmenin planları içinde. Teknik direktör Mustafa Kaplan geçen sezon da görev yaptığı A.Gücü'ne geri dönerken takımı ligde tutmak için de oyuncularla yoğun bir mesai veriyor. Sarı-lacivertil oyunculara tüm hafta bireysel konuşmalar yapan ve tek tek dert dinleyen Kaplan geride kalan haftaları unutturup takımın moralini de yükseltmeyi hedefledi. Oyuncuların sadece gizik değil aynı zamanda mental olarak da ayağa kalkmalarını isteyen Kaplan, alınacak bir galibiyetin de ligde kalmak adına çok önemli olduğunu sık sık takımına yineliyor.şu sözlerle de takımına seslendi: "Bizim için artık her maç bir final. Artık ilk finalimiz de Antalya maçı. Bundan sonra hata yapma lüksümüz yok.3 puan bizim için altın değerindedir. Kazanmamız halinde hem rakiplerimiz panikleyecek hem de camia yeniden birlik olacak. Sizler bu sırayı hak etmiyorsunuz.SÜPER Lig'in açılış maçında bugün Ankaragücü, Antalyaspor deplasmanında sahaya çıkıyor. Saat 20.30'da başlayacak ve Fırat Aydınus'un yöneteceği mücadele Bein Sports1'den de canlı olarak ekranlara gelecek.direktör Mustafa Kaplan ve kurmayları bir haftadır Antalyaspor'u mercek altına almış durumda. G.Birliği'nde yaşadığı kötü dönem sonrasında eski takımına dönen Kaplan, Ankaragücü ile de dibe vururken gidişatı bu maçla değiştirmek istiyor.A.GÜCÜ bugün sahaya 4 eksikle çıkıyor. Sakatlıkları bulunan Canteros, Yalçın ve Mehmet'in yanı sıra cezası nedeniyle takımın kilit ismi Orgill de bugün sahada olamayacak. Ev sahibi Antalya'da ise Bahadır ve Harun'un dışında cezalı Ufuk da forma giyemeyecek.