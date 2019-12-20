Tek hedef 3 puan!

Süper Lig'in son sırasına demir atan Ankaragücü bu hafta kazanıp artık nefes almak istiyor. Son 9 haftadır oynadığı maçlardan 3 puan çıkaramayan ve sadece 2 puan toplayabilen Başkent ekibi, Antalya deplasmanından galibiyetle dönmenin planları içinde. Teknik direktör Mustafa Kaplan geçen sezon da görev yaptığı A.Gücü'ne geri dönerken takımı ligde tutmak için de oyuncularla yoğun bir mesai veriyor. Sarı-lacivertil oyunculara tüm hafta bireysel konuşmalar yapan ve tek tek dert dinleyen Kaplan geride kalan haftaları unutturup takımın moralini de yükseltmeyi hedefledi. Oyuncuların sadece gizik değil aynı zamanda mental olarak da ayağa kalkmalarını isteyen Kaplan, alınacak bir galibiyetin de ligde kalmak adına çok önemli olduğunu sık sık takımına yineliyor. Oyuncularından özellikle maçın 90 dakikası boyunca tamamen sahaya odaklanmalarını isteyen ve de skor ne olursa olsun maçta kalmalarının önemine vurgu yapan Kaplan
şu sözlerle de takımına seslendi: "Bizim için artık her maç bir final. Artık ilk finalimiz de Antalya maçı. Bundan sonra hata yapma lüksümüz yok. Biz iyi oynadıkça, sistemimize bağla kaldıkça inanıyorum ki skor da gelecektir.
3 puan bizim için altın değerindedir. Kazanmamız halinde hem rakiplerimiz panikleyecek hem de camia yeniden birlik olacak. Sizler bu sırayı hak etmiyorsunuz. Antalya maçı ile çıkışımız başlayacak ve alacağımız seri puanlar ile bu sıralamadan kurtulacağız."
16. hafta bugün açılıyor
SÜPER Lig'in açılış maçında bugün Ankaragücü, Antalyaspor deplasmanında sahaya çıkıyor. Saat 20.30'da başlayacak ve Fırat Aydınus'un yöneteceği mücadele Bein Sports1'den de canlı olarak ekranlara gelecek.
Bu kez 'Kaplan' kesilecek
TEKNIK
direktör Mustafa Kaplan ve kurmayları bir haftadır Antalyaspor'u mercek altına almış durumda. G.Birliği'nde yaşadığı kötü dönem sonrasında eski takımına dönen Kaplan, Ankaragücü ile de dibe vururken gidişatı bu maçla değiştirmek istiyor. Ankaragücü'nün başında ligde 4 maçta sadece 1 puan alan Mustafa Kaplan bu kez 3 puanla tanışmak istiyor.
En önemli eksik Orgill
A.GÜCÜ bugün sahaya 4 eksikle çıkıyor. Sakatlıkları bulunan Canteros, Yalçın ve Mehmet'in yanı sıra cezası nedeniyle takımın kilit ismi Orgill de bugün sahada olamayacak. Ev sahibi Antalya'da ise Bahadır ve Harun'un dışında cezalı Ufuk da forma giyemeyecek.