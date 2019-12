Başkentin Gül ustası

BUGÜN NELER OLDU

Sincan Plevne Mahallesi'nde oto lastik dükkânı işleten Gül Aydın'ın ustalık hikâyesi oğlu askere gidince başladı. Oto lastiği dükkânları kapanmasın diye işin başına geçti. Aydın'ın iki çocuğu var. Mesleğe bundan 12 yıl önce başladı. Her şey oğlunun 'Anne biz lastik işi yapalım demesiyle' başladı. Dükkânı bulmasıyla beraber işe koyulan anne oğul bir süre beraber çalıştı. Aydın'ın oğlu askere gidince bütün işleri tek başına göğüsledi. Geçimini oto lastiğinden sağlayan Gül Aydın, şunları söyledi:"OĞLUM komiser yardımcısı eşiyle beraber Nusaybin'de görevli. Bu yüzden burayı ben devralmak zorunda kaldım. Küçük oğlumu okutuyorum. İlk başladığımda çok tepki aldım. Sıkamaz, gücü yetmez diye. Ama şimdi güvenerek, randevu ile geliyor müşteriler. O eleştiren sesler sustu. Kadın isterse her işi başarır. Her işin üstesinden gelir.BÜYÜK oğlum yorulduğumu ve bırakmam gerektiğini düşünüyor ama küçük oğlum destekliyor. Sabah 08.30 akşam 11.00 buradayım. Pek sosyal hayatım yok. Çocuklarım ile vakit geçirip, arkadaşlarım ile yemek yiyorum. Annem yaşlı onun bakımı ile ilgileniyorum. Büyük oğlum yoruldun anne bırak artık diyor. Küçük oğlum ise destekliyor. Ben de diyorum ki bu benim işim ve işimi severek yapıyorum.İŞE ilk başladığımda zayıftım. Çok çelimsizdim. Lastikleri kaldıramıyordum. Şimdi lastikleri hoplatıyorum. Ücretleri piyasanın altında tutmaya çalışırım. Hakkım olanın dışında bir şey almam. Karakterime uygun değil. Hatta ucuza yaptığımı söyleyenler bile var. Benim için müşteri memnuniyeti çok önemli.KADIN müşterilerim çok. Hepsi gayet memnun. Hepsinin işini güvenle yaparım. Arabalarını kendi aracım gibi görürüm. Müşterilerim beni ablası, annesi olarak görür. Müşterilerin hepsi çok değerli benim için. Öğretmen, doktor, hemşire müşterilerim var. İnsanlar bana güveniyorlar artık. Özellikle kadınlar bana geliyorlar. Hanımlar çıkın lastikleri patlatın gelin.GÜLAydınr, "Hedefim kendimi dünyaya duyurmak. Maddi bir beklentim yok. Sadece Türk kadınının isteğinde neler yapabileceğini göstermek istiyorum. Diğer kadınlara söylemek istediğim her şeyi devletten beklemesinler. Biz istediğimizde her şeyi yapabiliriz. Onlara çalışın diyorum. Ortaokul mezunuyum. Yeri geldi aç kaldım, karanlıkta kaldım. Mücadele ettim ve başardım. Erkeklere bir mesajım var lütfen kahve köşelerinde yatmayın, iş yok demeyin ben çalıştırmaya eleman bulamıyorum. Başarılı, özgüveni fazlasıyla olan ve örnek bir kadın profili oluşturduğumu söyleyebilirim" diye konuştu.