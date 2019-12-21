Engelli öğrenciye öğretmen şiddeti

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BAŞKENTTE bir sınıf öğretmeninin engelli öğrenciye uyguladığı şiddet Ankara'yı ayağa kaldırdı. Teğmen Kalmaz İlkokulu'nda birinci sınıfta okuyan bir öğrencinin şiddete uğradığı ortaya çıktı. Kaynaştırma öğrencisi olan A.K. isimli öğrenci, öğretmen Nefise Tülay Semizer tarafından defalarca darp edildi. Öğretmenin öğrenciye uyguladığı son darp görüntüleri sosyal medyada yayınlandı. Olayın ortaya çıkmasının ardından MEB kaynakları, söz konusu öğretmenin görevinden uzaklaştırıldığını açıkladı. Öğretmen Temizer bir yandan A.K.'yi darp ederken bir yandan da şunları söyledi: "Şunu alın başımdan. Yeter yavrum çok çektirdin bana. Yürü git, yedi, bitirdi beni. Lanet olsun. Hasta mıdır nedir ya? Çocuk değil bu, çocuk böyle olmaz" dedi. A.K.'nin annesi Fatma K. şunları söyledi: "Oğlum 7 yaşında ve 3 yıldır özel eğitime gidiyordu. 6 ay önce konuşmyı öğrendi.Bununla ilgili dil terapisi alıyoruz. Çocuğum kaynaştırma öğrencisi ve sınıfta biz istenmiyoruz engelli olduğu için. Sürekli bu tarz problemler yaşıyorduk. Öğretmen 'Ben çocuğu istemiyorum' diyordu. Çocuğun sınıfını değişmek için daha önce okul müdüre dilekçe verdim müdür değiştirmedi. Sıkıntı olu--rsa gel beni bul, demişti. Şikayetçiyim"dedi.