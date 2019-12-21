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Sağlık ve güzellik özel davette buluştu

Giriş Tarihi: 21.12.2019
Sağlık ve güzellik özel davette buluştu
İNCEK Vista'ta açılan Brush & Co Hair Design, gerçekleştirdiği özel davette Ankara'nın sevilen simalarını ağırladı. 2020 saç trendlerinden bahseden Brush & Co Kurucu Ortağı İbrahim Aydın "Uzun yıllardır sektörün içerisinde güzelliğinize sihirli dokunuşlar katmaya çalışıyoruz. Brush &Co Hair Design stüdyomuzu açarken Avrupa standartlarında bir merkez hayal ettik ve bu hayalimizi gerçekleştirdik" dedi. Akademisyen Dr. Rıdvan Kır'ın mizaç ve sağlıkla ilgili verdiği bilgilerle renklenen davette konuklar keyifli vakit geçirdi.
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Sağlık ve güzellik özel davette buluştu
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