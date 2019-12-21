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Uyuşturucuyu kuruyemişin içine saklamışlar

Başkentte narkotik ekiplerince satıcılarına yönelik yapılan operasyonda 4 İran uyruklu şüpheli gözaltına alındı

Giriş Tarihi: 21.12.2019
Uyuşturucuyu kuruyemişin içine saklamışlar
Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesi için çalışma başlattı. Çankaya'daki farklı adreslerde ikamet eden, bazı evleri de uyuşturucu madde saklamak için kullanan, sokak satıcıları aracılığıyla Ankara geneline uyuşturucu dağıtımı gerçekleştirdiği belirlenen, İran uyruklu şüpheli Saeid R, Saeed S, Mobin Dokht B. ile Kerem L. Ankara Narkotik ekiplerince gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin uyuşturucu maddelerini sakladıkları ve kullandıkları adreslerde yapılan aramalarda, çok miktarda uyuşturucu, paketleme malzemeleri ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edilen bir miktar para ele geçirildi.

ŞEKERLE KAPLADILAR
Öte yandan şüphelilerin, uyuşturucu maddeleri polisten gizlemek için şeker kaplı kuruyemişlerin içine koydukları, çay ve kahve ambalajlarında sakladıkları da narkotik polisin dikkatinden kaçmadı. Zehir tacirleri, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.
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